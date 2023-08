Brian Van Hinthum

Daniel Ricciardo is sinds dit seizoen weer terug in de Formule 1 nadat Nyck de Vries na de Grand Prix van Groot-Brittannië uit de AlphaTauri werd gezet. Hans-Joachim Stuck is blij dat de Honey Badger terug op de grid is en stelt zelfs dat hij het stoeltje naast Verstappen bij Red Bull zou verdienen.

Het Formule 1-avontuur van Nyck de Vries kwam jammer genoeg na de race op Silverstone vroegtijdig tot zijn einde. Helmut Marko en consorten waren niet tevreden over de prestaties van de Nederlandse coureur en zij zagen ook geen verbetering. Na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië besloot de Red Bull-leiding dan ook in te grijpen en na de indrukwekkende prestaties van Ricciardo tijdens de Pirelli-tests op Silverstone besloot men om de Nederlander in te wisselen voor de voormalig Red Bull-coureur.

Ricciardo hoort in F1

Ricciardo wist tijdens zijn comeback op de Hungaroring indruk te maken. Meteen nam hij Yuki Tsunoda te grazen tijdens de kwalificatie en ook in de race ging het - ondanks schade na de start - meer dan verdienstelijk. Stuck is blij dat Ricciardo terug is en kijkt vast met een schuin oog naar het stoeltje van de kwakkelende Pérez. "Geweldig! Dit is een man die naar mijn idee thuishoort in de Formule 1", stelt de tweevoudig podiumbezoeker tegenover Eurosport.

Moeilijk voorspellen

Hij vervolgt: "Ik ga voor hem duimen dat hij teamgenoot van Max Verstappen gaat worden als Red Bull niet meer door wil met Sergio Pérez. Ricciardo verdient het." Hij krijgt de vraag of Ricciardo al in 2024 in de bolide van de Mexicaan kan komen. "Dat is moeilijk te voorspellen. Ik weet niet wat Helmut Marko van plan is en welke afspraken Red Bull en Pérez met elkaar hebben. Je moet het maar afwachten. Het is een intern verhaal. Ik ben in ieder geval blij dat Ricciardo terug is."