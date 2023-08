Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 augustus 2023 08:53 - Laatste update: 08:53

Het team van Red Bull Racing rijdt op dit moment het hele Formule 1-veld aan gort en inmiddels kan er zeker gesproken worden van dominantie van het Oostenrijkse team. Le Mans-winnaar Richard Bradley verwacht dat de volgende regelwijzigingen in de koningsklasse voornamelijk gericht zijn op het indammen van de Rode Stieren.

Het eerste gedeelte van het seizoen is weer voorbij gevlogen en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels aanbeland in de zomerstop, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Vooralsnog is het enkel en alleen Red Bull dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Max Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Specifiek team aanpakken

Het zorgt onder een aantal fans en kenners voor de nodige onrust. Het team uit Milton Keynes zou volgens hen veel te dominant zijn en de manier waarop Verstappen momenteel zijn zeges binnenhaalt zou de sport kapot maken. Bradley denkt dat Red Bull bij de volgende regelwijzigingen in 2026 het haasje is. "De manier van de FOM en de FIA is dat ze altijd regels ontwerpen om een specifiek team dat op dat moment aan de leiding gaat te naaien", vertelt hij in de On Track GP-podcast. "Ze willen letterlijk dat team naar beneden halen", voegt hij daar nog aan toe.

Ondergang van Red Bull

Bradley legt het uit. "We hebben het in de geschiedenis gezien. Ze deden het bij Williams met de active suspension en elektronische hulpmiddelen. Ze deden het bij Ferrari, waardoor Renault dominant werd en Alonso zijn kampioenschappen pakte. Je kunt er vergif op innemen dat ze het bij Red Bull gaan doen. Ze gaan uitzoeken wat de zwakte van Red Bull is en daar op voortborduren. Er is dus een moment waarop Red Bull de voorsprong verliest en een andere ontwikkelaar boven komt drijven. Het [de ondergang van Red Bull] zal komen, we moeten alleen geduldig zijn", zegt de Le Mans-winnaar.