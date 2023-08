Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 augustus 2023 14:44

George Russell heeft tijdens het signeren van attributen voor fans tijdens de Grand Prix van België geen al te beste beurt gemaakt in het zicht van de camera. De Britse coureur lette namelijk niet helemaal goed op en in plaats van Mercedes-merchandise zette hij zijn krabbel op een Max Verstappen-pet

Een vrij hilarisch moment tijdens de Grand Prix van België van vorig weekend komt op naam van Russell. De Britse coureur nam tijdens het raceweekend uitgebreid de tijd om handtekeningen te zetten op attributen van vele aanwezige fans. De Mercedes-coureur bleek goed in trek, want op het online verschenen filmpje valt te zien hoe er flinke rijen aan fans staan om een glimp op te vangen van de jonge Britse coureur. In alle drukte gaat het echter mis voor Russell.

Niet goed opgelet

Terwijl hij vriendelijk zijn krabbel zet op een aantal spullen die door fans zijn meegenomen, zoals posters, petjes en andere merchandise, let de eenmalig Grand Prix-winnaar niet helemaal goed op als er ineens een oranje petje voor zijn neus verschijnt. De Brit zet vervolgens zijn handtekening op het inmiddels bekende Verstappen-petje en het gezicht van de fan die er staat spreekt vervolgens boekdelen. Mercedes heeft het moment zelf op grappige wijze gedeeld en houdt Russell daarmee voor het lapje.