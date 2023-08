Brian Van Hinthum

Momenteel is het Red Bull Racing dat de absolute baas is in de Formule 1 en deze periode komt nadat het team van Mercedes juist jaren voor vrij saaie seizoenen zorgde in de koningsklasse. Toto Wolff vindt echter dat er één belangrijk verschil aanwezig is tussen zijn dominante Mercedes en het huidige Red Bull.

Het eerste gedeelte van het seizoen is weer voorbij gevlogen en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels aanbeland in de zomerstop, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Vooralsnog is het enkel en alleen Red Bull dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Max Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Sergio Pérez.

Vechtende auto's

De dominantie van het team van Red Bull zorgt vaak tot irritatie bij andere teams, fans en critici. Wolff heeft juist vele jaren op de troon mogen zitten met het team van Mercedes toen hij met de Zilverpijlen acht constructeurskampioenschappen achter elkaar binnenhaalde. Tóch ziet hij een belangrijk en opmerkelijk verschil met Red Bull. "Ik weet niet of onze dominantie hetzelfde was of minder, aangezien ik denk dat we jaren hebben waarop zaken hetzelfde gingen. Wij hadden in ieder geval twee auto's die met elkaar vochten", stelt hij tegenover Autosport.

Nieuwe upgrade

De Oostenrijker gaat verder niet in op de vraag of hij op de periode Nico Rosberg of de periode Valtteri Bottas doelt of op beide periodes. "Dat zorgde tenminste voor een beetje entertainment voor iedereen. Dat is op dit moment echter niet het geval", doelt hij op het grote verschil tussen Verstappen en Pérez. "Het is nu eenmaal zoals het is. Ik zeg vaak dat dit een meritocratie is en de bal ligt bij ons om terug te vechten. Hadden we dit gat verwacht? Zeker niet. Ik denk dat ze met de laatste upgrade opnieuw een voordeel hebben gevonden dat ze kunnen uitbaten."