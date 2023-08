Lars Leeftink

Vrijdag 4 augustus 2023 08:04

Fernando Alonso gelooft dat hij en Oscar Piastri werden afgeschilderd als de "slechteriken" om het verhaal van hun conflict met Alpine te verkopen. De Franse fabrikant nam in 2022 de tijd voor contractonderhandelingen, zozeer zelfs dat Alonso ervoor koos om te vertrekken en in plaats daarvan naar Aston Martin te gaan.

Alpine dacht dat ze Piastri, die het hele jaar reserve was van het team, gewoon konden promoveren vanwege een clausule in zijn contract. Er was echter een deadline in de deal die niet werd gehaald, waardoor Piastri en zijn manager Mark Webber besloten een deal te sluiten met McLaren voor 2023 en daarna. Na de chaos van vorig jaar en de teleurstellende start in 2023 zijn teambaas Otmar Szafnauer, sportief directeur Alan Permane en eerder al CEO Laurent Rossi al ontslagen of uit hun functie ontheven. Alleen Rossi gaat, in een andere rol, verder bij het Franse team.

Alonso over 2022

"Je moet het verhaal verkopen", zei Alonso in de BBC Chequered Flag-podcast. “Je moet weten welke de goede en de slechteriken in het verhaal zijn. Omdat ze meer macht hebben, waren Piastri en ik de slechteriken. Ik was aan het verhuizen naar Aston Martin en Piastri beantwoordde de tweet van de aankondiging. Dit hoort ook bij het werk, in elke race, elke sessie zijn er goede en slechte en de media zetten me altijd aan de slechte kant. Ik geniet er niet van, maar ik vind het ook niet erg.”

Aston Martin

Voor nu zal Alonso weinig spijt hebben van zijn overstap naar Aston Martin. Zeker tijdens de eerste zes races was Aston Martin erg competitief en stond Alonso bijna elk weekend op het podium. Aston Martin heeft in 2023 tot nu toe veel meer punten gescoord dan Alpine en staat derde bij de constructeurs, achter Mercedes en voor Ferrari. Ook Piastri heeft niet veel te klagen, want tijdens de laatste paar races heeft McLaren dankzij wat upgrades veel meer snelheid gevonden. Ook de auto van McLaren is momenteel sneller dan die van Alpine, waardoor het team stevig op P5 staat bij de constructeurs.