Max Verstappen is in de Formule 1 onderweg naar zijn derde kampioenschap op rij, maar is daarnaast ook gefocust op de toekomst. De Nederlander is van plan een eigen raceteam op te gaan zetten. Er is met Verstappen.com Racing al een stap gezet, maar de tweevoudig wereldkampioen heeft nu wat meer details bekendgemaakt.

In gesprek met Formule1.nl laat Verstappen weten bezig te zijn met een eigen raceteam, waarmee hij actief wil gaan zijn in de GT3-klasse. “Het staat nu nog enigszins in de kinderschoenen. Vanuit Verstappen.com Racing sponsoren en ondersteunen we in raad en advies diverse race-activiteiten van mensen die dichtbij me staan. Het is allemaal begonnen met het sim-racen van Team Redline. Daarnaast zijn we met Verstappen.com Racing nu ook actief met Thierry Vermeulen in DTM en GTWC Sprint en met mijn vader in de rallysport, maar het uiteindelijke doel is wel om een eigen raceteam op te zetten. We zullen beginnen in de GT3-klasse en dan zien we op een gegeven moment wel waar het schip strandt. Als het strandt..."

Ontwikkelen en doorgroeien

Verstappen ziet dit echter niet als hobby. De Nederlander wil daadwerkelijk races gaan winnen met zijn eigen team en stappen zetten. “Als ik iets doe, wil ik het ook goed doen. Ik wil winnen, ook hiermee. En het gaat erom dat ik een opstap kan creëren vanuit het sim-racen naar de GT3. Dus dat je niet alleen via het karten in de autosport kunt belanden, want dat kost heel veel geld op dit moment.” De GT3-klasse is echter niet het eindstation, zo hoopt Verstappen. "Je weet natuurlijk nooit hoe dingen gaan lopen, maar ambities zijn er altijd. Het ligt er natuurlijk aan hoeveel goede mensen we straks in het team hebben en hoeveel knowhow er is, maar het zou mooi zijn als we kunnen doorgroeien naar het hoogste niveau in het lange afstandsracen.”

Debuutjaar

Volgens Verstappen is dit echter niet een plan waar hij de afgelopen periode pas mee gekomen is. De Nederlander denkt dat het binnen nu en een paar jaar al mogelijk is om te debuteren. “Daar zijn we op dit moment druk mee bezig. De eerstvolgende stap is een eigen GT3-team. Komend jaar is best wel krap, maar ik wil het wel zo snel mogelijk. Een GT3-team in 2025, dat zou moeten kunnen passen. Met minimaal twee auto’s dan. De fase van het plannen maken is voorbij, we zitten al in de actiemodus.”