Lars Leeftink

Donderdag 3 augustus 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat Red Bull de opvolger van titelsponsor AlphaTauri zou hebben gevonden voor het seizoen 2024, bleek Lewis Hamilton een bizarre reeks kwijt te zijn geraakt in België, was David Croft van mening dat het beter is voor Lance Stroll als hij met pensioen gaat en ging Fernando Alonso wat dieper in op het incident tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2007. Dit is de GPFans Recap van 3 augustus 2023.

'Hugo Boss bereikt akkoord met Red Bull: nieuwe titelsponsor en opvolger AlphaTauri'

Bij AlphaTauri gaat er richting 2024 veel veranderen, waaronder de naam. Deze naam lijkt steeds meer vorm te krijgen. Hugo Boss, een groot en succesvol bedrijf bekend van onder meer het maken van verschillende soorten kleding, zou volgens geruchten een akkoord hebben bereikt met Red Bull om de titelsponsor te worden van het zusterteam van Red Bull Racing. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton ziet bijzondere streak sneuvelen met vierde plek in België

Lewis Hamilton kwam het afgelopen weekend als vierde over de streep tijdens de Formule 1 Grand Prix van België. De zevenvoudig wereldkampioen moet daarmee op Circuit Spa-Francorchamps echter toezien hoe een zeer bijzondere reeks sinds zijn debuutseizoen ten einde komt. Vorig jaar zag de Brit ook al een streak ten einde komen, iets wat dit seizoen weer is gebeurd. Meer lezen? Klik hier!

Croft denkt dat Stroll vroegtijdig met pensioen gaat: "Jij wil veel liever iets anders doen"

Lance Stroll, al jaren coureur van Aston Martin en een inmiddels bekend gezicht in de Formule 1, is vaak het mikpunt van kritiek wegens zijn tegenvallende prestaties. Bij Aston Martin moet hij Fernando Alonso bijna altijd voor zicht laten, terwijl er ook vaak wordt gepraat over het feit dat hij voornamelijk wegens vader Lawrence Stroll in de auto lijkt te zitten. David Croft denkt dat het goed mogelijk is dat de jonge Canadees vrij vroeg stopt met Formule 1. Meer lezen? Klik hier!

Mexicaanse zakenman haalt uit naar Red Bull: "Verstappen zijn auto is veel sneller!"

Max Verstappen liet afgelopen weekend in België weer eens zijn dominantie maar weer eens zien door zijn tiende race van 2023 te winnen vanaf P6. Sergio Pérez, teamgenoot van Verstappen, werd met het grootste gemak op ruime afstand gereden door de Nederlander. Het grote verschil zorgt, niet voor het eerst, voor scepsis in Mexico. De auto van de Mexicaan zou gesaboteerd worden en zakenman én bekende van Pérez, Arturo Elias Ayub, is één van de uitgesproken mannen. Meer lezen? Klik hier!

Windsor maakt gehakt van Mexicaanse miljardair: "Dat idee is simpelweg belachelijk"

Een reactie op de uitspraken van de Mexicaan was er al snel. Zakenman én een bekende van Sergio Pérez, Arturo Elias Ayub, sprak zich uit over de huidige situatie bij Red Bull, waarbij er zelfs gesproken wordt over sabotage. Peter Windsor, voormalig teammanager in F1, veegt die beschuldigingen echter resoluut van tafel. Meer lezen? Klik hier!

Alonso gaat in op controverse met Hamilton in 2007: "Niemand wilde mijn versie horen"

Lewis Hamilton beleefde tijdens het eerste seizoen van Hamilton in de Formule 1, toen hij teamgenoot was van Fernando Alonso, een lastig jaar bij McLaren. Met name het bijzondere moment tijdens de Grand Prix van Hongarije in 2007 is lang bijgebleven. De Spanjaard gaat nu voor het eerst wat dieper in op de controverse tijdens het raceweekend van toen op de Hungaroring. Meer lezen? Klik hier!