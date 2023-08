Brian Van Hinthum

Donderdag 3 augustus 2023 08:51

Lance Stroll is vaak het mikpunt van kritiek in de Formule 1 wegens zijn tegenvallende prestaties voor het team van Aston Martin en het feit dat hij voornamelijk wegens vader Lawrence Stroll in de auto lijkt te zitten. David Croft denkt dat het goed mogelijk is dat de jonge Canadees vrij vroeg stopt met Formule 1.

Hoewel Stroll nog altijd pas 24 jaar is, is de Canadees alweer bezig aan zijn zevende seizoen in de koningsklasse. Een groot succes is dat altijd nog niet echt geworden. Stroll krijgt vaak kritiek wegens tegenvallende resultaten en het feit dat hij voornamelijk in de Aston Martin lijkt te zitten omdat papa Lawrence de eigenaar van het team is, helpt daar vaak ook niet aan mee. Dit seizoen vloog Aston Martin uit de startblokken met een dijk van een auto, maar maakte voornamelijk Fernando Alonso indruk.

Artikel gaat verder onder video

Pensioen

Voor Stroll was het toch allemaal weer redelijk behelpen en de Canadese coureur blijft toch elke race een stuk verder in het veld hangen dan zijn Spaanse teammaat. Hij verzamelde voorlopig slechts 47 punten, ruim honderd minder dan de tweevoudig wereldkampioen. Sky Sports-commentator Croft heeft het gevoel dat Stroll wel eens eerder met pensioen zou kunnen gaan dan menig Formule 1-fan denkt. "Ik heb het gevoel dat Lance Stroll binnen anderhalf jaar zijn laatste Formule 1-race rijdt en iets anders gaat doen", zegt hij in de Sky Sports F1-podcast.

Groot tennistalent

De commentator legt zijn opmerkelijke claim uit. "Ik heb het gevoel dat de Formule 1 helemaal niet de sport is waar hij goed in wilde worden toen hij jong was. Hij was een groot tennistalent. Eén van de beste talenten in Canada op dat moment. Naar mijn idee gaat hij veel liever iets anders doen dat hem veel meer vreugde en plezier brengt. Soms kijk ik naar hem en denk ik: 'Jij wil veel liever iets ander doen, nietwaar?'"