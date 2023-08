Brian Van Hinthum

Donderdag 3 augustus 2023 13:14

Max Verstappen liet afgelopen weekend in België zijn dominantie maar weer eens zien en Sergio Pérez werd met het grootste gemak op ruime afstand gereden door de Nederlander. Het grote verschil zorgt voor scepsis in Mexico en de auto van de Mexicaan zou gesaboteerd worden. Zakenman én bekende van Pérez, Arturo Elias Ayub, is één van de uitgesproken mannen.

Het eerste gedeelte van het seizoen is weer voorbij gevlogen en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels aanbeland in de zomerstop, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Vooralsnog is het enkel en alleen Red Bull dat de klok slaat in de Formule 1. De formatie van Christian Horner wist voorlopig alle twaalf de races van dit seizoen te winnen. Tien overwinningen gingen naar Max Verstappen, terwijl de andere twee op naam zijn geschreven van Pérez.

Artikel gaat verder onder video

Sabotage

Tijdens de race op Spa-Francorchamps demonstreerde Verstappen nog maar eens zijn surplus aan snelheid over de Mexicaan. De Limburger begon de race vanaf de zesde plek, terwijl Pérez na één bocht aan de leiding ging. Binnen korte tijd wist Verstappen zijn teammaat te verschalken voor de leiding en vervolgens bouwde hij gestaag een groot gat op richting de man uit Guadalajara. Het zorgt voor vraagtekens in Mexico, waar bijvoorbeeld Elias Ayub, de schoonzoon van de Mexicaanse miljardair en Pérez-sponsor Carlos Slim, claimt dat de auto van Verstappen duidelijk sneller is dan die van Pérez en er dus sprake is van sabotage.

Duidelijk snellere auto

Niet voor het eerst klinken er sceptische geluiden over de gelijkheid van de Red Bull's vanuit het land van de taco en tequila. Marca citeert Elias Ayub uit een later weer verwijderde Tweet: "Ik twijfel er niet aan dat Max Verstappen de beste coureur op de grid is. Maar meer dan twintig seconden wegrijden van Checo op P2, terwijl Checo zijn voorsprong op Leclerc op P3 wist te vergroten, is gewoon omdat zijn auto veel sneller is dan de andere auto. Zoveel verschil kan er gewoon niet gemaakt worden door enkel en alleen de coureur", klinkt het kritische geluid.