Het grote verschil tussen Max Verstappen en Sergio Pérez zorgt voor scepsis in Mexico en de auto van de Mexicaan zou gesaboteerd worden. Zakenman én bekende van Pérez, Arturo Elias Ayub, sprak zich daarover uit. Peter Windsor veegt die beschuldigingen echter resoluut van tafel.

Tijdens de race op Spa-Francorchamps demonstreerde Verstappen nog maar eens zijn surplus aan snelheid over de Mexicaan. De Limburger begon de race vanaf de zesde plek, terwijl Pérez na één bocht aan de leiding ging. Binnen korte tijd wist Verstappen zijn teammaat te verschalken voor de leiding en vervolgens bouwde hij gestaag een groot gat op richting de man uit Guadalajara. Het zorgt voor vraagtekens in Mexico, waar bijvoorbeeld Elias Ayub, de schoonzoon van de Mexicaanse miljardair en Pérez-sponsor Carlos Slim, claimt dat de auto van Verstappen duidelijk sneller is dan die van Pérez en er dus sprake is van sabotage.

Opmerkelijke uitspraken uit Mexico

Het zorgde voor sceptische geluiden vanuit Mexico. "Ik twijfel er niet aan dat Max Verstappen de beste coureur op de grid is. Maar meer dan twintig seconden wegrijden van Checo op P2, terwijl Checo zijn voorsprong op Leclerc op P3 wist te vergroten, is gewoon omdat zijn auto veel sneller is dan de andere auto. Zoveel verschil kan er gewoon niet gemaakt worden door enkel en alleen de coureur", zo klonk het. Windsor maakt op zijn YouTube-kanaal gehakt van de beschuldigingen: "Normaal betrek ik mezelf niet bij dit soort dingen, maar dit is naar mijn idee een grote zaak. Er is een gast die de schoonzoon is van Carlos Slim. Eén van de welvarendste mensen ter wereld en Mexicaan. Hij heeft een aantal dingen op Fox Latin America gezegd", doelt hij op de eerder vermeldde uitspraken.

Geen enkele manier

Hij legt zijn weerwoord uit: "Blijkbaar denken ze dat ze hem oude onderdelen geven en dat de auto te zwaar is. Ik kan geen situatie bedenken waarin dat het geval is. Het idee dat Red Bull, de racers die ze zijn die weten dat Max elk moment een probleem kan hebben en waardoor ze dus met de andere auto de race willen winnen, de auto van Sergio bewust zwaarder maakt met oudere onderelen, is simpelweg belachelijk. Ik heb in de Formule 1 gewerkt voor Ferrari en Williams en er is absoluut geen enkele mogelijkheid waarin een team doelbewust een auto slechter maakt. Ik ben heel benieuwd hoe Mr. Ayub denkt dat Red Bull de auto van Checo langzamer maakt op basis van dat hij denkt dat Checo even snel is als Max."