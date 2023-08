Lars Leeftink

Donderdag 3 augustus 2023 15:42 - Laatste update: 15:50

De veranderingen bij AlphaTauri lijken steeds meer vorm te krijgen. Hugo Boss, een groot en succesvol bedrijf bekend van onder meer het maken van verschillende soorten kleding, zou een akkoord hebben bereikt met Red Bull om de titelsponsor te worden van het zusterteam van Red Bull Racing.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Volgens het gerucht zou de nieuwe Red Bull CEO, Oliver Mintzlaff, met het bedrijf een akkoord hebben bereikt. Daarmee zou het dus het ene merk dat bekend is om haar kleding (AlphaTauri) inruilen voor eenzelfde soort bedrijf en merk dat zich in dezelfde markt begeeft. Mintzlaff heeft het bij Red Bull overgenomen van Dietrich Mateschitz, die eind vorig jaar op 78-jarige leeftijd overleed. Sindsdien heeft Mintzlaff dus als CEO de touwtjes meer in handen, en hij mag meteen aan de bak met het zusterteam van Red Bull Racing. Hugo Boss is momenteel onder meer de officiële kledingsponsor van Aston Martin en was voorheen ook al partner van McLaren in F1. Nu zal het bedrijf dus wat meer op de voorgrond terug te vinden zijn in de sport.

AlphaTauri

Begin juni maakte Helmut Marko, adviseur van Red Bull, bekend dat er vanaf 2024 veel gaat veranderen bij AlphaTauri. Er komen nieuwe leiders, waaronder een nieuwe teambaas. Dit gaat Laurent Mekies worden, die over gaat komen van Ferrari. Daarnaast gaat de teamnaam en de kleurstelling veranderen en gaat het Junior-programma op de schop. Red Bull zou het programma willen verkleinen en alleen door willen gaan met de coureurs waarvan het denkt dat er F1-potentie in kan zitten. Het team gaat niet verkocht worden, iets wat eerst wel als optie werd gezien. Het team moet zelfstandig te werk kunnen gaan, iets wat momenteel niet het geval is.

2022 en 2023

Sinds het nieuwe tijdperk in de Formule 1 in is gegaan, heeft AlphaTauri eigenlijk de slechtste auto van de grid. In 2022 scoorde het als team 35 punten, wat slechts genoeg was voor de negende plaats in het kampioenschap bij de constructeurs. In 2023 staat het team met drie puntjes onderaan en werd onder meer Nyck de Vries al ontslagen. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo gaan het seizoen afmaken, maar voor beide coureurs geldt dat hun contract na dit seizoen afloopt. Wie er in 2024 als coureurs onderdeel gaan zijn van het nieuwe zusterteam van Red Bull Racing, is nog een grote vraag.