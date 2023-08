Brian Van Hinthum

Donderdag 3 augustus 2023 09:38

Lewis Hamilton kwam het afgelopen weekend als vierde over de streep tijdens de Grand Prix van België op Circuit Spa-Francorchamps. De zevenvoudig wereldkampioen moet daarmee echter toezien hoe een zeer bijzondere streak sinds zijn debuutseizoen ten einde komt.

Hamilton lijkt samen met Mercedes steeds meer de weg naar voren te vinden in de Formule 1. De Zilverpijlen lijken aan de hand van gerichte updates langzaam maar zeker steeds meer grip op de W14 te krijgen en de Duitse formatie doet dan ook met enige regelmaat mee om de bovenste plekken. Voor Hamilton betekent het dat hij langzaam maar zeker dichtbij de top drie begint te komen. Op dit moment bezet hij met 148 punten de vierde plek in het wereldkampioenschap. Eén puntje minder dan Fernando Alonso.

Artikel gaat verder onder video

Verbeteringen

Tijdens de Grand Prix van België leverde de man uit Stevenage andermaal een prima raceweekend af voor het team van Toto Wolff. Hoewel hij nét niet de snelheid had om met Charles Leclerc te concurreren voor een plek op het podium, kwam hij toch als vierde over de streep. "Ik ben trots op iedereen, we werken enorm hard en we maken grote stappen. De grootste stap was in Monaco en de auto is sindsdien stukken beter geworden. We begrijpen nu beter hoe we de auto kunnen verbeteren. We zijn een stuk consistenter en er zijn nu meer podiums en top vijf-plekken. Dat is een goede stap", zei de Brit onder meer na afloop.

Einde streak

Zijn vierde plek op het roemruchte circuit betekent echter wel dat er een bijzondere streak van de zevenvoudig wereldkampioen aan diggelen gaat. Sinds Hamilton in zijn rookieseizoen in 2007 zijn intrede deed in de koningsklasse, wist hij namelijk elke race die hij finishte op Spa-Francorchamps op een podiumplek te eindigen. Dat betekent dus dat zijn uitvalbeurten in Spa, zoals na het incident met Rosberg in 2014, niet mee tellen. Alle races die hij finishte in België, mocht hij naar het podium. Tot afgelopen weekend dus.