Brian Van Hinthum

Donderdag 3 augustus 2023 10:30 - Laatste update: 10:56

Fernando Alonso en Lewis Hamilton beleefden in het rookieseizoen van Hamilton een lastig jaar samen bij McLaren. Met name het zeer eigenaardige moment tijdens de Grand Prix van Hongarije is lang bijgebleven. De Spanjaard gaat nu voor het eerst wat dieper in op de controverse vanaf de Hungaroring.

Alonso maakte na zijn twee wereldkampioenschappen bij het team van Renault in 2007 de overstap naar McLaren, waar de man uit Oviedo teamgenoten werd met rookie en toptalent Hamilton. Het leek een ideale line-up voor de Britse renstal, maar niets bleek uiteindelijk minder waar. Het werd een jaar met veel binnenskamers gekibbel en en geruzie tussen de leiding, Alonso en Hamilton. Met name het moment tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije zorgde voor veel opschudding binnen de formatie uit Woking.

Het verhaal

De Spanjaard stopte tijdens die kwalificatie als eerste bij zijn team voor verse banden, terwijl Hamilton meteen achter hem aan dook. Alonso wachtte echter na het krijgen van nieuwe banden, waardoor Hamilton op hem moest wachten, vervolgens te laat nieuwe banden kreeg en uiteindelijk niet op tijd zijn out lap kon rijden en hij dus te laat over de streep kwam om nog een snelle ronde neer te kunnen zetten. Na afloop diende McLaren een protest in tegen haar eigen coureur. Een bijzondere en hoogst opmerkelijke situatie.

Alonso doet boekje open

Alonso blikt nu voor het eerst terug op het hele voorval. "Niemand wilde ooit mijn versie van de waarheid horen over Hongarije 2007", zegt de tweevoudig kampioen in gesprek met de BBC Chequered Flag-podcast. Hij bleek met name boos op McLaren, in plaats van op Hamilton. "Ze zetten mij gewoon op oude banden terwijl het een kwalificatie was. Later gaven ze me een straf wegens een regel die niet bestond. Ze gaven mij de straf, maar maakten duidelijk dat het niet tegen één regel was. Het was uiteindelijk mijn eigen team dat een protest aantekende tegen mij. Dat was de eerste keer in de historie van onze sport", besluit hij.