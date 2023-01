Red Bull onthult 'gespannen sfeer' bij Mercedes, Verstappen liet privéjet ombouwen | GPFans Recap

Lars Leeftink

Woensdag 25 januari 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Helmut Marko weten dat het achter de schermen bij Mercedes flink spookt, heeft Max Verstappen een nieuwe Ferrari toegevoegd aan zijn wagenpark, liet Marko weten dat Verstappen zijn privéjet heeft laten ombouwen na de virtuele 24 uur van Le Mans en kondigde Haas als laatste team aan wanneer het de auto voor 2023 gaat onthullen. Dit is de GPFans Recap van 25 januari.

Marko: 'Verstappen liet privéjet ombouwen na verloren virtuele 24 uur van Le Mans'

Max Verstappen stak onlangs zijn onvrede niet onder stoelen of banken nadat de virtuele 24 uur van Le Mans voor hem en zijn online formatie Team Redline uitliep op een fiasco. Volgens Red Bull Racing-topman Helmut Marko heeft de Nederlander sindsdien geen halve maatregelen genomen. Meer lezen? Klik hier!

Windsor: "Red Bull zit bijna aan de limiet van wat je kunt doen binnen deze reglementen"

Volgens Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsoringmanager en huidige analist en journalist, kan Red Bull in 2023 niet veel meer uit de auto halen met de reglementen zoals die nu zijn. Voor andere teams, vooral de concurrentie, is er nog meer ruimte voor verbetering. Meer lezen? Klik hier!

Marko: 'Vowles neemt technici mee naar Williams, daarom is de sfeer bij Mercedes gespannen'

Helmut Marko vertelt dat sfeer bij Mercedes gespannen zou zijn omdat de inmiddels vertrokken James Vowles een aantal van de beste technici meeneemt naar Williams. Op de vraag of Mercedes hier nadeel van gaat ondervinden tijdens het aankomende Formule 1-seizoen, had de Oostenrijker wel een antwoord. Meer lezen? Klik hier!

Haas kondigt als laatste team de onthullingsdatum van de nieuwe livery aan

Het allerlaatste team van de grid dat nog een datum bekend moest maken voor de onthulling van de 2023-bolide heeft zich weten te melden. De Amerikanen van Haas hebben aangekondigd dat de livery van de gloednieuwe bolide van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg op 31 januari 2023 van de wagen gaat. Meer lezen? Klik hier!

'Verstappen voegt Ferrari Rosso Fuoco SF90 toe aan wagenpark'

Max Verstappen heeft naast twee wereldkampioenschappen in de Formule 1 en behoorlijk wat geld ook een flink aantal auto's tot zijn beschikking. Hieronder vallen auto's van Porsche, Honda, Aston Martin en Ferrari. Het lijkt er nu op dat de Nederlander nog een Ferrari aan zijn arsenaal heeft toegevoegd. Meer lezen? Klik hier!

Formule 1-wintertest 2023: Waar, wanneer, hoe laat en alles wat je verder moet weten

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen kruipt langzaam maar zeker dichterbij, wat betekent dat ook de testdagen inmiddels om de hoek staan. Dit drieluik is ontzettend belangrijk voor de teams, maar ook de fans kijken er vaak reikhalzend naar uit. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten. Meer lezen? Klik hier!

