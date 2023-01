Lars Leeftink

Woensdag 25 januari 2023 20:01

Volgens Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsoringmanager en huidige analist en journalist, kan Red Bull in 2023 niet veel meer uit de auto halen met de reglementen zoals die nu zijn. Voor andere teams, vooral de concurrentie, is er nog meer ruimte voor verbetering.

Op zijn eigen kanaal op Twitch gaat Windsor in op 2023, waarin hij een pad ziet voor Ferrari om wederom mee te doen om de titel. "Wat betreft de prestaties van Ferrari ben ik er niet zeker van of die in handen zijn van Leclerc of Vasseur. Het ligt uiteindelijk in handen van het technische team. Het komt neer op talent en intelligentie." Ferrari en Mercedes beginnen 2023 daarom met een achterstand als het aankomt op snelheid en stabiliteit.

Red Bull

Dit is volgens Windsor dan ook de voornaamste reden dat Red Bull in 2023 favoriet gaat zijn. "Daarom zijn ze bij Red Bull zo goed, omdat het uiteindelijk het ontwerpteam van Adrian Newey is dat die auto creëert. Het logische om te zeggen, is dat Ferrari dichter bij Red Bull zal zijn." Windsor denkt echter ook dat Red Bull op moet passen. "Ook Mercedes zal waarschijnlijk dichter bij komen omdat de Oostenrijkse renstal niet veel speelruimte meer heeft. Ze zitten bijna aan de limiet van wat je kunt doen binnen deze reglementen."

Outsider

Dat Verstappen de favoriet is in 2023, is volgens Windsor echter niet meer dan logisch. Toch denkt hij wel dat er wat outsiders zijn waar Red Bull rekening mee moet houden. "Als je geld wilt wedden om een outsider, dan denk ik dat Leclerc als wereldkampioen geen slechte weddenschap is. Ik zou meer geld op die weddenschap zetten dan op Lewis [Hamilton] of George [Russell] in deze zaak. Maar ik denk dat het nu vreemd zou zijn om niet te wedden op een kampioenschap van Max."