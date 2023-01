Lars Leeftink

Woensdag 25 januari 2023

Max Verstappen heeft naast twee wereldkampioenschappen in de Formule 1 en behoorlijk wat geld ook een flink aantal auto's tot zijn beschikking. Hieronder vallen auto's van Porsche, Honda, Aston Martin en Ferrari. Het lijkt er nu op dat de Nederlander nog een Ferrari aan zijn arsenaal heeft toegevoegd.

De Nederlander is, zo is te zien op beelden die op Twitter en TikTok rondgaan, op jacht naar een nieuwe auto en lijkt uitgekomen te zijn bij een Ferrari. De Rosso Fuoco SF90 is het nieuwe speeltje van de Nederlander, die ook al een Ferrari Monza SP2 en Ferrari 488 Pista tot zijn beschikking heeft. De auto wordt op een waarde geschat van boven de 400.00 euro.

Ferrari

Ferrari is een concurrent van Verstappen in de Formule 1, maar in het dagelijks leven is de Nederlander dus wel fan van het historische merk. Naast de twee Ferrari's die hij al tot zijn beschikking had en de auto die hij nu op het oog gekocht heeft, heeft hij ook auto's van Aston Martin, Honda en Porsche onder zijn hoede. Zeker van Honda krijgt de Nederlander regelmatig auto's cadeau, waaronder in 2022 en 2021 na zijn kampioenschappen in de Formule 1. Kampioenschappen waar ook Honda onderdeel van was en van profiteerde.

2023

Verstappen is zich, net zoals de rest van de coureurs en teams, aan het voorbereiden op het seizoen 2023. Een seizoen waarin hij hoop zijn derde titel op rij te winnen, iets wat alleen coureurs als Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher en Sebastian Vettel voor elkaar kregen. Ook zal hij hopen dat Red Bull Racing weer beschikt over de beste auto, zodat het kampioenschap bij de constructeurs ook weer gewonnen kan worden. Zo'n goed seizoen als in 2022 zal in 2023 zelfs voor Verstappen en Red Bull echter een uitdaging worden.

