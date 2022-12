Lars Leeftink

Zaterdag 17 december 2022 12:17 - Laatste update: 12:20

Naast de RB18 heeft Max Verstappen, in zoverre dat bekend is, behoorlijk wat auto's tot zijn beschikking. Een overzicht van een paar van de auto's die de regerend wereldkampioen in de Formule 1 persoonlijk in bezit heeft.

Verstappen heeft in zijn RB18 ook in 2022 het wereldkampioenschap bij de coureurs weten te veroveren, mede dankzij 15 zeges na 22 races en een recordaantal punten. De Nederlander werd in Japan wereldkampioen, terwijl het een week later weer feest was. In de Verenigde Staten kon Verstappen weer feest vieren, want toen werd Red Bull voor het eerst sinds 2013 kampioen bij de constructeurs. Toch heeft de Nederlander ook buiten de Formule 1 genoeg auto's waar hij van kan genieten.

Honda NSX

De samenwerking met Honda in de Formule 1 heeft Verstappen niet alleen op de baan wat opgeleverd, maar ook buiten het circuit profiteert de Nederlander hier optimaal van. Zo kreeg Verstappen van Honda de Honda NSX als cadeau. De auto kan een snelheid van 307 kilometer per uur bereiken en de legendarische auto kan van nul naar 100 kilometer per uur gaan in iets minder dan vier seconden.

Honda NSX Type S

Ook in 2022 kreeg Verstappen van Honda een cadeau na afloop van het seizoen. De Nederlander werd in 2022 kampioen in beide kampioenschappen, en Honda profiteerde daar natuurlijk ook van. Honda vond het daarom net zoals in 2021 tijd voor een cadeau en besloot Verstappen een auto te geven. De Nederlander hoeft niks te betalen voor de Honda NSX Type S. Verstappen kreeg de Honda NSX Type S van Honda tijdens de Honda Racing Thanks Day die na het seizoen 2022 gehouden werd.

Ferrari Monza SP2

De Ferrari Monza SP2 is ook in het bezit van Verstappen. Er zijn slechts 499 exemplaren van deze auto gemaakt, en de Nederlander heeft er dus één van. De topsnelheid van deze auto ligt in de buurt van de 300, terwijl hij van nul naar 100 kilometer per uur kan in iets minder dan drie seconden. Ferrari is dit jaar de voornaamste concurrent van Verstappen in de Formule 1.

Ferrari 488 Pista

Toch weerhoudt dit de Nederlander er niet van om nog een tweede auto van Ferrari in zijn bezit te hebben. De Ferrari 488 Pista, die een topsnelheid van 340 kilometer per uur kan halen, kan in iets minder dan drie seconden van nul naar 100 kilometer per uur. Voor beide auto's heeft Verstappen overigens wel moeten betalen.

Aston Martin DB11 AMR

Waar hij niet voor heeft hoeven betalen is de Aston Martin DB11 AMR, die hij kreeg van Aston Martin. De waarde van deze auto wordt geschat op 280.000 euro, met een maximum snelheid van 322 kilometer per uur. De auto kan in 3,7 seconden van nul naar 100 kilometer.

Porsche 911 GT2 RS

Ook heeft Verstappen de beschikking over een Porsche, het bedrijf waar Red Bull in de Formule 1 bijna mee ging samenwerken. De Porsche 911 GT2 RS heeft een waarde van ongeveer 400.000 euro en kan binnen 2,8 seconden van nul naar 100 kilometer klimmen. Met een topsnelheid van 340 kilometer per uur is het een understatement dat deze auto snel is.

Renault Sport R.S. 01

Verstappen heeft ook een Renault in huis, het bedrijf waarmee hij aan het begin van zijn carrière bij Red Bull nog mee samenwerkte. De Renault Sport R.S. 01 is zo'n 300.000 euro waard en mag gezien worden als raceauto. De topsnelheid ligt ongeveer op 300 kilometer per uur, en binnen drie seconden kan de auto van nul naar 100 kilometer per uur.

Aston Martin Valkyrie

Tot slot nog even een flinke uitsmijter en de duurste auto die Verstappen in zijn bezit heeft: de Aston Martin Valkyrie. Het is de tweede Aston Martin die Verstappen heeft, maar met een prijs van 2,5 miljoen euro wel met afstand de duurste auto. Er zijn 175 exemplaren gemaakt. Het bizarre is: Verstappen hoefde, net zoals bij zijn andere Aston Martin, hier niks voor te betalen. Hij kreeg de auto. Binnen 2,6 seconden kan de auto van nul naar 100 kilometer per uur gaan, met een bizarre topsnelheid van 402 kilometer per uur.