Max Verstappen heeft zijn tweede privéjet aangeschaft, zo weet Max Verstappen’s Jet op X. Verstappen kocht in 2020 zijn eerste vliegtuig, maar heeft na het binnenhalen van zijn vierde wereldtitel een nieuw exemplaar op de kop getikt.

Verstappen tekende in 2022 een nieuw, langdurig contract bij Red Bull Racing. De Limburger verdient 41 miljoen euro per jaar aan salaris, en verdiende volgens Forbes zo'n 67 miljoen euro in 2024 inclusief bonussen. Het contract loopt tot en met 2028, al wordt er momenteel veel geschreven over contact tussen Verstappen en Aston Martin. De laatstgenoemde partij zou de viervoudig kampioen een lucratief contract hebben aangeboden, al is het exacte bedrag niet bekend - in de media zijn veel bedragen genoemd die ver uit elkaar lopen. Verstappen

Twee weken geleden bezochten Verstappen en Kelly Piquet nog hun gloednieuwe superjacht ter waarde van 12 miljoen euro, maar de Nederlander heeft inmiddels weer een nieuw voertuig toegevoegd aan zijn collectie. In 2020 kocht hij de Falcon 900EX van miljardair Richard Branson, maar deze wordt na vijf jaar dienst vervangen door een nieuwere versie, de Falcon 8X. De 8X, een model uit 2022, heeft een bereik van 12.000 kilometer, aanzienlijk hoger dan de 7.800 kilometer die de 900EX kon afleggen voor er moest worden gestopt voor kerosine. Net als de vorige privéjet zal ook de nieuwe in de 'Verstappen-kleuren' worden gespoten.

