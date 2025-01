Max Verstappen zal dit weekend zijn eerste race van 2025 rijden. Verstappen zal deenemen aan de vierde en laatste ronde van het IMSA Esports Global Championship, een virtuele versie van het IMSA SportsCar Championship, op iRacing.

Het is een officieel evenement van de IMSA, of International Motor Sports Association, waar Verstappen via het verkrijgen van een wild card aan mee mag doen. Hij zal dit niet doen names Team Redline, waar hij vaak voor racet en een team dat ook actief is in het IMSA Esports Global Championship, maar namens Verstappen.com samen met simracing talent Gustavo Ariel. De Nederlander zal aansluiten in de GTP-klasse in de Acura ARX-06 GTP, dezelfde auto die hij in de aanloop van de Grand Prix van Las Vegas in het echt nog testte.

Eerste race van 2025

Na zijn welverdiende vakantie kruipt Verstappen deze zondag weer achter het stuur voor de virtuele race. Hij zal plaatsvinden op het legendarische Daytona-circuit, hetzelfde circuit waar het echte IMSA-kampioenschap elk seizoen begint. De sessie zal in totaal twee uur en veertig minuten duren, en is gratis op YouTube te volgen op op het kanaal van zowel iRacing als van IMSA. De uitzending zal om 19.45 beginnen op zondag, en de groene vlag zal kort hierna vallen. Verstappen zal niet meedoen om het kampioenschap, gezien hij niet deelnam aan de eerdere drie evenementen, maar zal desalniettemin willen knokken om de overwinning.

