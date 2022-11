Jeen Grievink

Woensdag 16 november 2022 16:43 - Laatste update: 16:55

Max Verstappen is inmiddels tweevoudig wereldkampioen Formule 1, maar zijn rijbewijs halen voor de openbare weg, bleek een behoorlijke opgave. Dit onthult de inmiddels 25-jarige Limburger in gesprek met GQ Magazine. "Er stond een beetje druk op", zo zegt hij over zijn examen in 2015.

Verstappen zat verrassend genoeg eerder achter het stuur van een Formule 1-wagen dan achter het stuur van een personenauto. Op 15 maart 2015 maakte hij al op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de koningsklasse van de autosport. Hij werd hiermee in één klap de jongste coureur ooit die op het hoogste niveau aan de slag ging. Verstappen mocht debuteren bij het team van Scuderia Toro Rosso. Terwijl hij als een bezetene over het circuit scheurde, bleef de openbare weg nog even verboden terrein. Althans, achter het stuur van een auto. Verstappen had immers nog geen rijbewijs en nu onthult hij dat deze ook niet zonder slag of stoot gehaald werd.

Artikel gaat verder onder video

Rijinstructeur maakte geen uitzondering voor Verstappen

Tegen het einde van het Formule 1-seizoen van 2015, keerde Verstappen snel terug naar zijn huis in - destijds nog - België. Daar moest hij op voor zijn rijexamen en daar stond behoorlijk wat druk op. Verstappen moest eigenlijk in één keer slagen, omdat hij vrijwel direct daarna weer af moest reizen naar Azië voor een aantal races. De rijinstructeur was echter niet van plan een oogje dicht te knijpen voor Verstappen. "De rijinstructeur was eigenlijk heel streng", zo vertelt hij. "Wat heel goed is, zo hoort het ook."

OOK INTERESSANT: Hamilton noemt Verstappen een "do-or-die": "Of je crasht met Max of je komt er niet voorbij"

Met hakken over de sloot

Volgens Verstappen was hij niet nerveus voor het examen, maar stond er wel wat druk op in verband met zijn trip naar Azië. "Ik was niet nerveus, maar het was wel een beetje van: ik moet slagen voor dit examen. Er stond een beetje druk op", zo vertelt hij. En dat slagen ging maar net goed, want Verstappen maakte bijna een fatale fout. "Ja, ik gaf twee keer geen voorrang", zo lacht hij. Uiteindelijk slaagde hij - al zij het met hakken over de sloot - wel voor zijn examen. Hij deed dit op 30 september, op de dag dat hij 18 jaar werd.