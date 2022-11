Jeen Grievink

Dinsdag 15 november 2022 14:18 - Laatste update: 14:18

Lewis Hamilton heeft tegenover GQ Magazine laten weten wat hij vindt van de agressieve rijstijl van Max Verstappen. Volgens de Brit, die vorig jaar een titanenstrijd uitvocht met de Red Bull-coureur, is Verstappen "een soort do-or-die", iemand die "tot de limiet".

Hamilton en Verstappen vochten vorig jaar enkele snoeiharde gevechten uit, zowel op als naast de baan. Het ging er soms dusdanig heftig aan toe, dat de kemphanen elkaar dikwijls niet konden luchten of zien. Dit seizoen is de spanning tussen de twee heren iets minder heftig, maar elkaars vrienden zullen ze nooit worden. Hamilton omschrijft de rijstijl van Verstappen vaak als agressief, iets waar de Limburger ook wel een beetje om bekend staat. Als Hamilton vanuit GQ Magazine, waar Verstappen als Atleet van het Jaar op de cover staat, de vraag krijgt wat hij vindt van de aanvallende stijl van de Nederlander, omschrijft Hamilton het als "do-or-die".

Hamilton ziet Verstappen de limiet opzoeken én eroverheen gaan

Red Bull-teambaas Christian Horner omschrijft de stijl van Verstappen als "de beste verdediging is de aanval", maar Hamilton kiest andere woorden. De zevenvoudig wereldkampioen laat doorschemeren de rijstijl agressief te vinden, soms té agressief. "Max is een soort van do-or-die. Het is een beetje zo van of je crasht of je komt er niet voorbij", zo laat Hamilton optekenen. In andere woorden: "Max geeft niets toe. Nooit. Ik denk dat hij tot de limiet pusht en waarschijnlijk eroverheen."

Je kunt niet snel zijn als je angstig bent

Verstappen zelf denkt dat het juist zijn kracht is. "Ik denk niet dat je snel kunt gaan als je angst met je meedraagt", zo zegt hij. In Brazilië - afgelopen zondag - kreeg Hamilton nog maar eens te zien hoe agressief Verstappen kan aanvallen. Verstappen ging buitenom in de eerste bocht, kwam toen aan de binnenkant bij Hamilton terecht en raakte de Mercedes. Beiden konden hun weg vervolgen, maar Verstappen liep wel schade en een tijdstraf op.