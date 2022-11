Jeen Grievink

Zondag 13 november 2022 20:40 - Laatste update: 20:57

George Russell heeft de Grand Prix van São Paulo weten te winnen, voor teamgenoot Lewis Hamilton. Laatstgenoemde botste met Max Verstappen in de beginfase, waardoor de Nederlander genoegen moest nemen met de zesde positie. Carlos Sainz flankeerde de beide Mercedes-coureurs op het podium in Brazilië.

Russell begon de race vanaf pole position, terwijl Verstappen vanaf de derde stek begon. Beide heren behielden hun positie bij de start en bleven uit de problemen. Dit gold echter niet voor Ricciardo en Magnussen. Eerstgenoemde raakte de Haas op het achterwiel, waarna beide auto's crashte. Het leverde een safety car op en dit was koren op de molen voor Tsunoda, die vanuit de pitstraat was begonnen en zodoende gewoon weer kon aansluiten. Bij de herstart was er direct opnieuw spektakel. Verstappen viel op agressieve wijze aan bij Hamilton en de twee raakten elkaar. Eerstgenoemde moest daardoor naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. Kort daarna ging het mis bij Leclerc, die een enorme klapper maakte na een touche met Norris, maar zijn auto wel terug de baan op wist te sturen.

Verstappen en Norris ontvangen 5 seconden tijdstraf

Na de chaotische openingsfase, was het Russell die Pérez buiten de DRS-zone probeerde te houden. Verstappen reed plots een compleet andere race en moest zich van achteruit weer terug naar voren werken. Daarnaast kreeg hij ook nog eens een vijf seconden tijdstraf voor het incident met Hamilton. Diezelfde straf kreeg ook Norris. Verstappen loste deze straf in bij zijn tweede pitstop, die hij maakte in ronde 24. Het werd overduidelijk een moeizame middag voor de Nederlander.

Mercedes slaat Red Bull en Ferrari van zich af

Terwijl Verstappen zich van achteren naar voren probeerde te worstelen, daar werd er voorin een tactische steekspel tussen Russell, Pérez, Sainz en Hamilton. Red Bull had Pérez op de tweede positie rijden, maar de Mexicaan was duidelijker langzamer dan Hamilton, die met rasse schreden dichterbij kwam. Met nog ongeveer een kwart wedstrijd te gaan, werd Pérez dan ook voorbijgestoken door de Mercedes. Red Bull haalde daarop haar coureur naar binnen, maar datzelfde deed ook Mercedes met zowel Hamilton als Russell. Hierdoor wist Mercedes de undercut af te slaan en bleven ze ook Sainz voor.

Safety Car luidt nieuwe spannende fase in

In ronde 52 werden de kaarten echter opnieuw geschud, toen er een safety car op de baan kwam na het stilvallen van Norris. Ferrari greep dit moment aan om Sainz van nieuwe banden te voorzien. Vanaf plek vier moest hij bij de herstart jacht gaan maken op de drie jongens voor zich: Pérez, Hamilton en Russell. Eerstgenoemde had hij binnen een paar rondjes beet, maar Mercedes leek buiten handbereik. Pérez werd vervolgens ook nog gepasseerd door Leclerc en Alonso en moest vervolgens oppassen voor zijn eigen teamgenoot Verstappen, die flink had geprofiteerd van de safety car en de herstart.

Russell wint in Brazilië, Verstappen finisht als zesde

Verstappen ging in de slotfase aan Pérez voorbij en datzelfde probeerde Hamilton ook bij wedstrijdleider Russell. Daar slaagde de zevenvoudig wereldkampioen niet in en daardoor kwam Hamilton als tweede over de streep, achter winnaar en teamgenoot Russell, maar voor Sainz, Leclerc, Alonso, Verstappen, Pérez, Ocon, Bottas en Stroll.