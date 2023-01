Jan Bolscher

Woensdag 25 januari 2023 14:44

Helmut Marko vertelt dat sfeer bij Mercedes gespannen zou zijn omdat de inmiddels vertrokken James Vowles een aantal van de beste technici meeneemt naar Williams.

Waar het silly season in de Formule 1 normaal draait om de stoelendans op de chauffeursmarkt, stonden de afgelopen maanden de teambazen in de schijnwerpers. Mattia Binotto diende zijn ontslag in bij Ferrari, Fred Vasseur werd enige weken aangekondigd als zijn opvolger, Andreas Seidl verliet McLaren voor de Sauber Group en Jost Capito vertrok bij Williams. En dat laatste heeft indirect een effect op Mercedes gehad, want inmiddels is bekend dat James Vowles de rol van teambaas bij Williams overneemt.

Artikel gaat verder onder video

Gespannen sfeer bij Mercedes

Vowles was jarenlang het strategisch opperhoofd bij de Zilverpijlen en speelde zo een belangrijke rol in de inmiddels afgelopen dominante reeks van de Duitse grootmacht. Na deze aankondiging ging het gerucht dat Vowles door Mercedes richting Williams zou zijn gestuurd om er zo een 'Mercedes B-Team' van te maken, maar volgens Marko klopt hier niets van: "Ik heb totaal andere informatie", vertelt hij in gesprek met Sport1. "Hij ging uit zichzelf en men zegt dat hij een aantal goede technici meeneemt. Volgens mijn bronnen is de sfeer daarom gespannen bij Mercedes."

Grootste uitdager

Op de vraag of Mercedes hier nadeel van gaat ondervinden tijdens het aankomende Formule 1-seizoen, klinkt het: "We gaan het zien. Ik geloof nog steeds dat Mercedes onze grootste uitdager gaat zijn als het gaat om het verdedigen van onze titel." Mercedes werd afgelopen seizoen derde bij de constructeurs nadat de W13 geen match bleek voor de wapenfeiten van Red Bull Racing en Ferrari. De Duitse grootmacht zal er echter op gebrand zijn om dit jaar weer mee te doen om de knikkers.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)