Jan Bolscher

Woensdag 25 januari 2023 12:09

Max Verstappen stak onlangs zijn onvrede niet onder stoelen of banken nadat de virtuele 24 uur van Le Mans voor hem en zijn online formatie Team Redline uitliep op een fiasco. Volgens Red Bull Racing-topman Helmut Marko heeft de Nederlander sindsdien geen halve maatregelen genomen.

Verstappen nam eerder deze maand deel aan één van de grootste simraces van het jaar: de virtuele 24 uur van Le Mans. Samen met Team Redline leek de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 af te stevenen of een goed resultaat of zelfs de overwinning, maar herhaaldelijke verbindingsproblemen gooiden roet in het eten. Verstappen werd vanaf leidende positie uit de server gegooid en verloor zodoende ontzettend veel tijd. Toen de verbinding hersteld was deed Team Redline het verzoek aan de organisatie om de koppositie terug te krijgen, maar daar ging men niet in mee.

Verstappen furieus

Het leidde tot een vurige preek van Verstappen richting de organisatie van de race: "Dit is gewoon incompetentie", klonk het onder andere. "Ze hebben hun eigen spel niet eens onder controle. Dit is nu de derde keer dat ik uit het spel wordt gezet tijdens een race, dus dit is de laatste keer dat ik meedoe. Wat heeft het voor zin? Je bereidt je vijf maanden voor, je gaat aan kop in het kampioenschap, je probeert de race te winnen waar je je twee maanden op hebt voorbereid, en ze gaan er zo mee om. Dit is een grap, je kunt dit niet eens een evenement noemen. Dit is een clown show. Ik maak meer kans om te winnen als ik in Las Vegas naar het casino ga."

Simulator aan boord

In gesprek met Sport1 krijgt Marko de vraag of Verstappen dit inmiddels achter zich heeft gelaten en zich nu concentreert op het binnenhalen van zijn derde titel aankomend Formule 1-seizoen: "Het tegenovergestelde is waar", aldus de Oostenrijker. "Hij heeft zelfs zijn privéjet om laten bouwen zodat hij in de toekomst met een simulator rond kan vliegen. Dat is maar goed ook, want Max heeft deze afleiding nodig. Het heeft hem in ieder geval geen windeieren gelegd als je kijkt naar zijn twee wereldkampioenschappen", klinkt het.

