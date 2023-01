Brian Van Hinthum

Woensdag 25 januari 2023 15:05 - Laatste update: 15:11

Het allerlaatste team van de grid dat nog een datum bekend moest maken voor de onthulling van de 2023-bolide heeft zich weten te melden. De Amerikanen van Haas hebben aangekondigd dat de livery van de gloednieuwe bolide van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg op 31 januari 2023 van de wagen gaat.

Het was even wachten op het completeren van de kalender, maar ook het team van Haas heeft zich uiteindelijk gemeld met de datum waarop de eerste beelden van de nieuwe VF-23 aan de wereld worden getoond. Op 31 januari 2023 is het zover, waarmee de Amerikanen het eerste team zijn dat iets van de nieuwe wagen gaat laten zien. Opmerkelijke genoeg wordt er wel nadrukkelijk gesproken over de livery van de auto, waarmee het erop lijkt dat we de nieuwe auto niet in volle glorie gaan zien.

Artikel gaat verder onder video

Om 15:00 uur gaat het los

Afwachten geblazen dus. Zij zullen in ieder geval het eerste team zijn dat wat gaat tonen, waarna Red Bull Racing op 3 februari 2023 volgt. Rond 15:00 uur Nederlandse tijd zal de onthulling van de livery van de VF-23 plaats gaan vinden. Het komende seizoen hoopt Guenther Steiner met zijn mannen de ingezette weg naar voren verder in te zetten. Na een teleurstellend en troosteloos 2021, wist men dit jaar op te klimmen naar plek negen. In 2023 gaat men met de ervaren Magnussen en Hülkenberg in de gelederen op zoek naar meer.

The wait is almost over 👀



See our 2023 livery for the first time next Tuesday!



🇺🇸 9am (ET) | 🇬🇧 2pm (GMT)#HaasF1 #MoneyGramDrivesYou pic.twitter.com/2u19QQnBTu — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) January 25, 2023

{embed}{/embed}

