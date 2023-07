Brian Van Hinthum

Maandag 24 juli 2023 20:02

Helmut Marko had na de Grand Prix in Silverstone genoeg gezien met Nyck de Vries en hij verving de Nederlander bij AlphaTauri met Daniel Ricciardo. Na de eerste race van de Australische coureur heeft de Red Bull-adviseur al genoeg gezien en is hij blij met de beslissing die hij genomen heeft.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries is na een periode van slechts tien races tot een einde gekomen. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree dit jaar zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de 28-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Marko en consorten was vroegtijdig opgeraakt:

Wissel na Silverstone

Na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië besloot de Red Bull-leiding dan ook in te grijpen en na de indrukwekkende prestaties van Ricciardo tijdens de Pirelli-tests op Silverstone besloot men om de Nederlander in te wisselen voor de voormalig Red Bull-coureur. Een keuze waarvan de Red Bull-stal vermoedelijk geen spijt zal hebben gekregen tijdens de eerste race van de Honey Badger op de Hungaroring. Meteen nam hij Tsunoda te grazen tijdens de kwalificatie en ook in de race ging het - ondanks schade na de start - meer dan verdienstelijk.

Marko geeft zichzelf schouderklopje

Na afloop van die race is Marko dan ook behoorlijk te spreken over de wissel en hij laat het dan ook niet na om zichzelf daarvoor de complimenteren. "Het was een volwassen prestatie met veel zelfvertrouwen", vertelt hij tegenover Sky Deutschland. "Hij verloor drie of vier plekken door de botsing tijdens de start. De dertiende plek is oké. Hij heeft echter ook een hoop positief momentum binnen het team gebracht en heeft daarnaast voor stabilisatie op het technische vlak gezorgd. De wissel heeft perfect uitgepakt", klinkt het veelzeggend.