Norris durft na P2 nog niet te denken aan eerste zege: "Misschien als Max uitvalt ofzo"

Jordy Stuivenberg

Zondag 23 juli 2023 17:03

Lando Norris stond voor de tweede race op rij op de tweede trede van het erepodium. De McLaren-coureur hield Sergio Pérez achter zich en veroverde zo knap de tweede plaats, een resultaat waar hij zich zeer tevreden mee toonde.

McLaren heeft de afgelopen races een flinke stap in de goede richting gezet. De Britse renstal doet ineens serieus mee om de podiumplaatsen. Norris was andermaal de beste rijder achter Max Verstappen, maar meer zat er ook simpelweg niet in. “Het was een zware race, ik had het zeker niet makkelijk, zeker niet toen Pérez in de slotfase in begon te lopen. Maar hij had niet genoeg snelheid om aan te haken. Weer een podium voor McLaren, dat is geweldig!”

Pech voor Verstappen?

Interviewer Nico Rosberg concludeerde dat Norris nog niet eerder twee keer op rij tweede wist te worden en vroeg zich dan ook af wanneer zijn eerste overwinning volgt. Daarvoor heeft Norris echter meer nodig dan een snelle McLaren. “Misschien als Max uitvalt ofzo, maar op dit moment zijn ze te snel. We zijn voor nu blij met de vooruitgang die we boeken, als je ziet waar we vijf races geleden stonden. Soms hadden we moeite om uit Q1 te komen, nu vechten we voor pole position en podiumplaatsen. Onze tijd komt later dit jaar.”

“We hebben daar hard voor gewerkt, iedereen in de fabriek doet geweldig werk”, legt Norris uit waar de snelheid van McLaren vandaan komt. “Ik denk dat we wisten dat het begin van het jaar moeilijk zou zijn en dat we er slecht uit zouden zien. We hebben veel kritiek gekregen, hoorden dat we ons werk niet goed genoeg deden. Ik ben blij dat we die mensen nu kunnen laten zien dat ze fout zaten.”