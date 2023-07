Jordy Stuivenberg

Zondag 23 juli 2023 16:39 - Laatste update: 16:43

Esteban Ocon kende een angstig moment bij de start van de Grand Prix van Hongarije. De Fransman werd aangetikt door Daniel Ricciardo, die op zijn beurt een tik kreeg van Guanyu Zhou. Ocon schoof over de Alpine van teamgenoot Pierre Gasly heen en daarbij brak zijn stoeltje in stukken.

Het leek een vrij onschuldige startcrash, zoals die wel vaker voorkomt in de Formule 1. Zhou verremde zich en zette zo een kettingreactie in werking, die eindigde met de aanvaring tussen Ocon en Gasly. Ocon kwam er het slechts van af, want volgens Sky Sports F1-commentator David Croft brak zijn racestoel door de klap in twee stukken. Als je weet dat deze stoel gemaakt is van het sterke koolstofvezel, dan weet je dat hij een behoorlijke klapper moet hebben gemaakt.

Onderzoek in medisch centrum

Ocon moest zich na de crash dan ook laten onderzoeken in het medisch centrum, een standaardprocedure bij incidenten die een bepaald aantal G-krachten loslaten op de coureur. Werkgever Alpine liet gelukkig nog tijdens de Grand Prix weten dat Ocon helemaal in orde is na de crash en dus niets aan het ongeluk heeft overgehouden.

Teamgenoot Pierre Gasly omschreef voor de camera’s van Viaplay wat er in zijn ogen mis ging bij de start. Hij wist op dat moment nog niet dat zijn team voor controle in het medisch centrum was. “Ik zag op de beelden dat Zhou eerst Ricciardo raakte. Hij reed tegen Esteban aan en die eindigde bovenop mijn auto. Dat is heel erg jammer. We hebben veel pech gehad de laatste tijd, maar we gaan rood en hopen op een probleemloze race in Spa.”