Pat Symonds, de technisch directeur van de Formule 1, is een groot voorstander van de Sprint. Hij vindt dat teams teveel tijd hebben om aan de auto's te werken tijdens de vrije trainingen en dat dat tot voorspelbare Grands Prix leidt. Hij ziet de Sprint als een extra sessie waarin fouten gemaakt kunnen worden en dat maakt de zondag spannender.

De Formule 1 introduceerde in 2021 de Sprint. In die weekenden wordt de kwalificatie dan verreden op de late vrijdagmiddag. De sprintrace op de zaterdag bepaalt vervolgens de grid van de daadwerkelijke Grand Prix op zondag. Twee jaar geleden werd de Sprint gehouden op Silverstone, Monza en Interlagos. De laatstgenoemde behield de Sprint in 2022, terwijl de andere twee werden verreden op Imola en de Red Bull Ring. Aankomend seizoen zal het Sprint-format gebruikt worden voor maar liefst zes Grands Prix.

"Er zijn mensen die het leuk vinden, maar er zijn ook mensen die er een hekel aan hebben. Maar voor mij gaat het erom dat we een wedstrijd hebben," zo sprak Symonds bij het Autosport International-evenement. "Ik vind een wedstrijd leuk, wanneer het niet voorspelbaar is. Oxford speelde laatst nog tegen Arsenal in de FA Cup en ze hielden het op 0-0 voor de rust en dat soort dingen is geweldig. Met een normaal Grand Prix-weekend biedt vrijdag geen competitie en wat is dan de aantrekkingskracht ervan? Coureurs zijn hier om tegen elkaar te strijden. Bovendien zijn de teams tegenwoordig zo goed met hun simulatie dat ze op vrijdag alle tijd hebben. Ze hebben twee uur om de auto te finetunen, ervoor te zorgen dat alles goed is, en dat leidt tot voorspelbaarheid."

"De Sprint stelt ons in staat om elke dag een wedstrijd te hebben," vertelde de Brit verder. "Op vrijdag hebben we de kwalificatie, op zaterdag hebben we een sprintrace en op zondag hebben we een Grand Prix. Naar mijn mening doen we het op een manier waarbij de sprintrace niks wegneemt van het hoofdevenement en ik denk dat dat belangrijk is, want een Grand Prix is waar het allemaal om draait. Door de hoeveelheid tijd die de teams hebben om aan hun auto's te sleutelen, te verminderen en door 'foutengenerator' te hebben in de vorm van een sprintrace, hebben we de kans om onvoorspelbaardere Grands Prix te zien. Dat zijn de races waar de mensen van houden."