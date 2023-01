Vincent Bruins

De natte Grand Prix van Japan zorgde afgelopen seizoen voor veel verwarring over hoeveel punten er werden gescoord en of Max Verstappen nou wel of niet kampioen was. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zegt dat er nu plannen zijn om het reglement aan te passen.

Na de Belgische Grand Prix van 2021, waarin slechts twee ronden achter de Safety Car werd verreden, voordat de race definitie werd gestopt, omdat het maar bleef regenen op Circuit de Spa-Francorchamps, werden de reglementen van de kampioenschapspunten aangepast, omdat er kritiek kwam dat er punten werden uitgedeeld voor een race waarin eigenlijk niet werd geracet. De nieuwe regels zorgden er echter juist voor dat niemand wist hoeveel punten er werden uitgedeeld op Suzuka vorig jaar.

Punten

Volgens de huidige regels wordt 25% van de punten uitgedeeld in een race van twee ronden tot een kwart van de originele afstand, 50% van de punten in een race van een kwart tot de helft van de originele afstand, 75% van de punten in een race van de helft tot driekwart van de originele afstand en 100% van de punten voor een race van driekwart tot de volledige originele afstand. Dit is echter alleen het geval, als de race gestopt wordt door de rode vlag en niet meer wordt hervat. In Japan eindigde de Grand Prix op Suzuka door de zwart-witgeblokte vlag en binnen drie uur van de start en dus werden volledige punten uitgedeeld. Nu moeten er dus aanpassingen komen in het reglement om verwarring hierover te voorkomen. Steve Nielsen werd vorige week aangesteld als de nieuwe sportief directeur van de Formule 1 en die zal hiervoor zorgen.

Ben Sulayem

"Ja, het is aan het veranderen," vertelde Ben Sulayem tegenover motorsport.com over de reglementen. "Steve die nu de sportief directeur is, gaat het verbeteren. Als we terugkijken naar Japan, ten eerste hadden we voor de volgende race een volledig verslag [over de gebeurtenissen die plaatsvonden]. Het was nog nooit eerder zo gedaan. We hadden het op de website van de FIA geplaatst. Als we dan kijken naar de punten: wie hebben daar voor gekozen? De teams. Wie hebben ze goedgekeurd? De teams. We moesten ze gewoon zo implementeren. Maar wie neemt de schuld? Wij, eerlijk gezegd. Op welke manier is dat eerlijk? Vertel het me maar. Dat is frustrerend."

