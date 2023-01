Vincent Bruins

Sebastian Vettel verreed afgelopen november zijn allerlaatste Formule 1-race. De viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim die al zijn titels behaalde bij Red Bull Racing, prijst de wagenbeheersing van Max Verstappen die zijn achtste seizoen met de Oostenrijkse renstal ingaat.

Vettel werd door indrukwekkende prestaties in de Formule BMW en Formule 3 opgepikt door Red Bull en mocht zichzelf toen officieel een juniorrijder van de energydrankfabrikant noemen. Hij nam in 2007 plaats bij Toro Rosso, wat we tegenwoordig kennen als AlphaTauri, na het ontslag van Scott Speed. Na een geweldige vierde plaats in China dat jaar bleef Vettel bij Toro Rosso met meer succes in 2008: hij pakte de zege in de Grand Prix van Italië. Vanaf 2009 reed de Duitser voor Red Bull waar hij van 2010 tot en met 2013 onverslaanbaar was. Na avonturen met Ferrari en Aston Martin is Vettel na de Grand Prix van Abu Dhabi met pensioen gegaan.

Met jaloezie voor buigen

"Het gebeurt vaak dat je iets ziet bij anderen, dat je er dan naar kijkt en denkt: 'Dat probeer ik ook eens. Dat kan ik ook. Dat moet lukken.' Bij Max had ik dat echter zelden," vertelde Vettel tegenover Servus TV. "Zo iemand komt maar eens in de vijftien jaar voorbij in de Formule 1." De Duitser die nu met pensioen is, vond het niet erg dat Max wat brutaal was en dat het hard tegen hard ging: "Hij was in het begin wel wat brutaal, maar dat is oké. Het was al meteen te zien dat hij een ontzettend goede wagenbeheersing heeft. Dat is echt heel zeldzaam voor iemand die op zo'n jonge leeftijd binnenkomt. Zo waren er momenten waarop hij iets aan de auto veranderde, waarna ik me afvroeg of ik dat ook wel voor elkaar zou krijgen. Dan hebben we het over bepaalde manoeuvres en aanvallen. Ook in bepaalde weersomstandigheden op de baan, waar je na afloop of zelfs in de auto al over nadacht en tegen jezelf zei: 'Ik weet eigenlijk niet hoe hij dat doet.' Hij herkent momenten, interpreteert ze op de juiste manier en is snel in zulke situaties en dat is heel indrukwekkend. Daar kun je alleen maar met een klein beetje jaloezie voor buigen en voor hem wensen dat hij zo door kan gaan en vooral dat hij plezier erin heeft."

