Voormalig Formule 1-coureur Vitaly Petrov verwacht dat Red Bull Racing de komende jaren het constructeurskampioenschap zal blijven winnen. Volgens de Rus heeft de formatie uit Milton Keynes namelijk alle benodigde middelen.

Red Bull Racing werd afgelopen seizoen voor het eerst sinds 2013 kampioen bij de constructeurs, nadat Mercedes de acht voorgaande jaren domineerde. De Zilverpijlen kenden in 2022 echter een zeer moeizame start van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, terwijl Ferrari vooral haar eigen jacht op de titel om zeep hielp met een combinatie van strategische missers, persoonlijke fouten en betrouwbaarheidsproblemen. Ook Red Bull Racing kende een stroeve seizoensstart, maar in tegenstelling tot de concurrentie ging de performance daar bergopwaarts.

Groot voordeel Red Bull

Max Verstappen kon zo voor de tweede keer op rij wereldkampioen worden bij de coureurs, terwijl Red Bull Racing domineerde bij de constructeurs. Petrov vermoedt dat dat de komende jaren de trend zal blijven: "Waarom niet? Red Bull heeft de middelen", klinkt het tegenover Sport Express. 'Het is een geweldig team met geweldige professionals en ze hebben veel geld. Ze weten precies wat ze willen en hoe ze te werk moeten gaan. Als een team met een specifieke autofabrikant werkt, heeft dat team z'n eigen unieke ontwikkelingen. Dat is een groot voordeel, maar het betekent niet dat de andere teams geen kans hebben."

Moe van dominantie

Petrov, tussen 2010 en 2012 actief als de eerste Russische Formule 1-coureur ooit, sluit dan ook niet uit dat Mercedes weer terug aan de top komt: "Misschien liggen ze dit jaar weer aan de leiding", vertelt hij. "Zeker is het niet, maar er zijn kansen. En over de dominantie... Iedereen bekritiseerde Mercedes, en nu zal Red Bull het constructeurskampioenschap een paar jaar op rij winnen en zal er over die dominante gesproken worden. 'We zijn moe van Red Bull, tijd voor iemand anders.' Fans en journalisten veranderen in dat opzicht nooit, maar dat is begrijpelijk. Mensen hebben emoties en een show nodig. Dat is waar sport om draait."

