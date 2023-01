Brian Van Hinthum

Fred Vasseur is de nieuwe teambaas bij Ferrari en de voormalig Alfa Romeo-voorman heeft meteen één belangrijke prioriteit op zijn agenda geplaatst: het verlengen van het contract van Charles Leclerc. De Monegask beschikt over een contract dat na 2024 afloopt, en Ferrari wil zo snel mogelijk de toekomst van haar kroonjuweel vastleggen.

Leclerc tekende in 2019 een contract voor maar liefst vijf jaar bij de Scuderia, maar met het 2023-seizoen voor de deur lijkt dat alweer een eeuwigheid geleden. De 25-jarige coureur deed het afgelopen jaar in de eerste maanden van het kampioenschap goed mee om de titel, maar zag vervolgens hoe hij en zijn team terugvielen in de standen. Uiteindelijk hoopt Leclerc veel geleerd te hebben van het seizoen en in 2023 opnieuw een gooi te doen naar de titel. Ferrari wil in ieder geval voluit op de Monegask wedden.

Stabiele toekomst

Aan Vasseur de taak om de Maranello-formatie een stabiele toekomst te bieden. De teambaas hoopt in het kader van die stabiliteit zo snel mogelijk de samenwerking met Leclerc te verlengen, zo weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Men wil bij de Scuderia graag op de lange termijn gokken en weet wat het met de getalenteerde Leclerc in huis heeft. Ook Leclerc zou in principe open moeten staan voor een verlenging bij zijn geliefde Ferrari. De coureur uit Monte Carlo gaf al meermaals aan hoe belangrijk Ferrari voor hem is en dus zouden gesprekken in principe geen probleem moeten opleveren.

Volgens het Italiaanse medium ligt er echter wel één gevaar op de loer: het team van Mercedes. Hoewel de kans klein lijkt dat Lewis Hamilton na 2024 de brui eraan geeft en stopt met de Formule 1, houdt men wel rekening met dat scenario. In dat geval zouden de Zilverpijlen wellicht hun ogen op Leclerc willen richten, die dan als interessante target voor de Duitse renstal gezien wordt. Toch gaat men uit van een langere samenwerking in Maranello, al moet Ferrari wel aan Leclerc kunnen bewijzen dat het een auto kan leveren die om de titel meestrijdt. Werk aan de winkel dus voor Vasseur.

