Brian Van Hinthum

Vrijdag 20 januari 2023 06:59

Het is nog even weg, maar over de opener van het 2024-seizoen wordt al druk nagedacht. Eigenlijk zou die eer aan Australië weggelegd zijn, maar door de Ramadan van dat jaar heeft Saoedi-Arabië een verzoek ingediend om de opener te mogen organiseren. Het is echter nog niet zeker of dit ook ingewilligd wordt.

Het Jeddah Corniche Circuit stond in 2021 voor het eerst op de Formule 1-kalender. De baan ligt aan de rode zee in de gelijknamige stad Djedda. Het circuit is ontworpen door het bedrijf Tilke. Het circuit is een tijdelijk stratencircuit wat inhoudt dat er een gedeelte van de baan permanent zal blijven staan, een ander gedeelte wordt alleen opgebouwd tijdens een Grand Prix-weekend. De eerste editie van de race werd gewonnen door Lewis Hamilton, terwijl de tweede editie in 2022 een prooi werd voor Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Ramadan

De race in Djedda heeft in het contract met de Formule 1 geen recht op het organiseren van een openingsrace afgesproken, maar men hoopt dat die er in 2024 toch gaat komen. De organisatie van de race in de oliestaat heeft namelijk een verzoek ingediend om de opener van 2024 te mogen hosten, zo bleek uit eerdere berichtgeving. Dit heeft te maken met de start van de Ramadan op 10 maart van dat jaar, waardoor de race midden in de Islamitische vastenperiode zou vallen. Men wil de race graag afgewerkt hebben voordat die maand losbarst in het land. Hoewel het eerder al een zekerheid leek dat dit ging gebeuren, is dit toch nog niet in kannen en kruiken.

Nog niks besloten

Saudi Motorsport Company CEO Martin Whitaker geeft namelijk aan dat de FIA de plannen nog niet bevestigd heeft. "Dit jaar start de Ramadan drie dagen na onze race, maar volgend jaar is het eerder: van 10 maart tot en met 9 april. Natuurlijk is het door de heiligheid van de Ramadan onmogelijk om een Grand Prix in die tijd te organiseren. Uiteindelijk is de beslissing over de datum van de race echter in de handen van de Formule 1 en de FIA. We wachten dus op duidelijkheid van de promotor en de regering richting de 2024-datum. Zoals gebruikelijk gaat dit pas veel later in het jaar bekend worden", besluit hij.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)