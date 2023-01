Remy Ramjiawan

Donderdag 19 januari 2023 16:04 - Laatste update: 16:13

De verantwoordelijke bij de sporttak van Hyundai, Cyril Abiteboul, laat doorschemeren dat het merk zich voorlopig blijft focussen op het World Rally Championship. In de afgelopen maanden kwam de naam van het Zuid-Koreaanse bedrijf een aantal keren voorbij als mogelijk nieuw team in de koningsklasse, dan wel als potentiële partner van Red Bull Racing.

Het motorreglement van 2026 is voor een aantal merken een interessant instapmoment in de Formule 1. Audi heeft zich inmiddels al gecommitteerd aan Sauber en het Zwitserse team zal vanaf 2026 het fabrieksteam van het Duitse merk gaan worden. Michael Andretti probeert daarnaast nog altijd een ingang te vinden in de sport en Porsche is ook nog altijd op zoek naar geschikte partner. Honda heeft zich daarnaast ook ingeschreven als motorleverancier vanaf 2026.

'Geen concreet plan'

Bij Motorsport.com laat de voormalig teambaas van Renault zich uit over de geruchten dat Hyundai mogelijk de Formule 1 in wil. "Er is geen concreet plan", zo luidt het korte antwoord. Het merk is op dit moment actief in het wereldkampioenschap rally en dat geniet op dit moment de voorkeur, zo stelt de Fransman. Het heeft te maken met de verkoop van de auto's van het merk, dat beter aansluit bij de rallysport. "Hyundai is natuurlijk een bedrijf dat warm loopt voor een fantastische ontwikkeling op wereldschaal, met een nieuwe lijn aan producten, een uniek gamma enzovoorts. En ze bedrijven autosport om het merk te ondersteunen", stelt Abiteboul.

Belang van het bedrijf

Wel moet de Fransman toegeven dat de Zuid-Koreanen de koningsklasse met een schuin oog in de gaten blijven houden. "Ik wil geen ja zeggen, want dan gaan jullie uitweiden over dat Hyundai naar Formule 1 komt. Ik wil teruggaan naar mijn vorige antwoord. We moeten ervoor zorgen dat het in het belang van het bedrijf is", zegt Abiteboul. Op dit moment is het meest relevante voor Hyundai het rallyen en mocht dat veranderen, dan zal de leiding van het merk zich daarover buigen. "Momenteel ligt daar niet onze prioriteit, dat is namelijk winnen in de rallysport", zo sluit hij af.

