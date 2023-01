Lars Leeftink

Cyril Abiteboul, voormalig teambaas van het Formule 1-team van Renault, is teruggekeerd naar de autosport als teambaas van Hyundai's World Rally Championship-programma. Abiteboul was eerder teambaas van Caterham in 2013 en 2014 voordat hij bij Renault kwam als algemeen directeur van het F1-team.

De 45-jarige Fransman vertrok begin 2021 voorafgaand aan de rebranding van het team naar Alpine. Abiteboul, wiens debuut voor Hyundai plaats zal vinden tijdens de aanstaande Rally van Monte Carlo op 19 en 22 januari, heeft uitgelegd dat hij "een beetje afstand van de auto- en motorsport" nodig had voordat hij besloot om terug te keren.

"Eigenlijk zat het nog steeds heel sterk in mijn bloed, de honger naar de spanning van de autosport", vertelde Abiteboul aan WRC.com. "We hadden een wederzijdse connectie met Hyundai en ik wist dat ze een teambaas zochten. Ik was niet bijzonder actief, maar ik legde contact en het was een goede match tussen wat Hyundai zocht en waar ik ook naar op zoek was. Er was een natuurlijke bereidheid om verder te gaan, en het is nog maar een paar weken geleden dat we besloten dat dit zou gebeuren. Ik ga deze uitdaging aan zoals alle uitdagingen die ik in mijn leven heb meegemaakt: met veel nederigheid. Maar ik ben ook enorm enthousiast en gepassioneerd over wat er gedaan kan worden en wat er gedaan moet worden."

Vervanger

Abiteboul vervangt bij Hyundai interim-baas Julien Moncet, die een nieuwe rol op zich neemt omtrent de toekomstige technologie van Hyundai Motorsport, terwijl hij ook de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de raceprogramma's van het bedrijf. Moncet is goed begonnen nadat Hyundai vier van de laatste zes ronden van het kampioenschap van vorig jaar won, hoewel het team nog steeds verloor van Toyota Gazoo Racing.

