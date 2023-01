Lars Leeftink

Donderdag 12 januari 2023 13:09 - Laatste update: 15:10

Mercedes heeft als zevende team de lanceerdatum van de 2023 F1-auto geopenbaard. De W14 gaat op woensdag 15 februari 2023 voor het eerst uit de doeken gedaan worden.

Na Aston Martin, Ferrari, Alpine, McLaren, Williams en AlphaTauri is Mercedes het zevende team dat met een datum komt voor de lancering. De W14 wordt een dag nadat concurrent Ferrari voor het eerst hun nieuwe F1-auto toont, uit de doeken gedaan. Mercedes blijft echter wel een dag voor de onthulling van Alpine. Hierdoor zijn er drie dagen achter elkaar auto's die voor het eerst getoond gaan worden. Het zal de auto zijn waarmee Lewis Hamilton en George Russell hopen wereldkampioen te worden.

Onthullingen

Voor nu is Williams het eerste team dat de auto voor 2023 gaat tonen. Het team zal op maandag 6 februari relatief vroeg het bal openen. Daarna volgen er een paar dagen zonder onthulling, maar op 11 februari is het dan de beurt aan AlphaTauri. Op maandag 13 februari zullen Aston Martin en McLaren hun auto voor het eerst tonen, terwijl het een dag later de beurt is aan Ferrari. Op woensdag 15 februari komt Mercedes vervolgens met hun onthulling, waarna op 16 februari Alpine voor nu als laatste de auto voor 2023 gaat tonen. Red Bull, Alfa Romeo en Haas zijn nu de enige drie teams die hun lanceerdatum nog niet geopenbaard hebben.

2023, we're going all-in. šŸ¤šŸ’š 15.02.23 W14 E PERFORMANCE Launch šŸ—“ļø pic.twitter.com/BixO716ymj — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 12, 2023

