Renault neemt via de achterdeur afscheid van F1 als leverancier

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat er al een tijdje aan zat te komen: Renault neem na het seizoen 2025 afscheid als leverancier van motoren in F1. Het Franse merk gaat zo via de achterdeur de koningsklasse verlaten.

Renault is al een tijdje een begrip in F1, soms met succes en toch vaak zonder succes. Daar waar het in andere raceklassen toch meer succes heeft beleefd, zal het Franse merk met zowel positieve als negatieve gevoelens terugblikken op haar rol als leverancier van zowel het eigen team als van andere teams in F1.

Het begin van Renault in F1

Renault als team begon in 1977 aan het avontuur in F1. Dit deed het onder de eigen naam en met een eigen motor. De resultaten waren niet meteen denderend. Gedurende de eerste vier seizoenen in F1, van 1977 tot en met 1980, scoorde het team geen punten, drie punten, 26 punten en 38 punten respectievelijk. Het was genoeg voor een twaalfde, zesde en vierde plaats bij de constructeurs. Tijdens het seizoen 1980 had het voor het eerst de beschikking over Alain Prost. Dit was tevens het startschot voor betere resultaten in deze periode. In 1981 en 1982, met Prost tijdens de eerste twee seizoenen als coureur, werd het team met 54 punten en 62 punten twee keer derde bij de constructeurs. In 1983 werd het team zelfs tweede bij de constructeurs met 79 punten. Dit werd overigens allemaal bereikt zonder Prost. In 1984 en 1985 werd de eerste periode van Renault als team in F1 echter slecht afgerond, met een vijfde en zevende plaats bij de costructeurs.

Renault heeft niet altijd met een eigen team of onder de eigen naam meegedaan in F1. Het Franse merk begon in 1983 met Lotus voorzien van motoren in F1. Dit was van 1983 tot en met 1986, in de periode dat het team zelf dus ook nog actief was. Lotus won vijf races in de periode van 1983 tot en met 1986, met in totaal negentien pole positions.

Renault als team afwezig in F1, als leverancier veel succes

Renault zou zelf als team pas weer actief zijn in F1 tijdens het seizoen 2002. In de tussentijd zou het wel teams ondersteunen wat betreft de motoren. Dit ging met wisselend succes. Ligier (1984-1986) en Tyrell (1985-1986) maakten kortstondig gebruik van de motoren van Renault, zonder al te veel succes. Dit succes kwam pas weer toen Renault in zee ging met Williams van 1989 tot eind 1997. In deze periode zou het onder meer weer met Prost samenwerken. Onder meer Nigel Mansell (1992) en Prost (1993) werden wereldkampioen in deze periode, terwijl later ook Damon Hill en Jacques Villeneuve wereldkampioen zouden worden. Williams zou met Renault als partner ook in 1992, 1993, 1994, 1996 en 1997 kampioen worden bij de constructeurs.

In deze periode werkte Renault ook samen met Benneton tussen 1995 en 1997. In 1995 werd Benneton kampioen bij de constructeurs, waardoor Renault als leverancier dus zes seizoenen op rij kampioen werd bij de constructeurs. In 2001 werkte Renault en Benneton ook nog samen, maar toen met minder succes.

Renault keert als team terug in F1

In 2002 besloot het even de samenwerking met andere teams te stoppen en weer zelf een team in F1 op te richten. Dit zou duren tot eind 2011, dit keer met veel meer succes. Na een aardige start, met twee keer een vierde plaats bij de constructeurs, begon in 2004 de succesperiode. Een derde plaats in 2004 bleek het begin van de succesjaren van Renault als team. In 2005 en 2006 werd het bij de coureurs kampioen met Fernando Alonso, terwijl Renault ook bij de constructeurs voor het eerst wereldkampioen werd met het eigen team. In 2007 werd Renault vervolgens derde bij de constructeurs en was het verval alweer ingezet. In 2008, 2009, 2010 en 2011 werd het vervolgens vierde, achtste vijfde en vijfde. Dit was voor Renault genoeg reden om tot het seizoen 2016 weer even zonder team in F1 actief te zijn.

Renault wederom actief als leverancier voor andere teams

Tussen 2007 en eind 2015, voordat het in 2016 weer met een eigen team begon, was Renault actief bij verschillende teams. Tussen 2007 en 2015 leverde het de motoren van Red Bull Racing. Het bleek een succesvolle samenwerking te zijn, bijna net zo succesvol als die met Williams. Sebastian Vettel won in 2010, 2011, 2012 en 2013 het wereldkampioenschap met een Renault-motor, terwijl Red Bull in die jaren ook het kampioenschap bij de constructeurs won. Eind 2015 eindigde vervolgens de samenwerking met het team.

Ondertussen werkte het team ook nog voor de tweede keer samen met Lotus. Van 2011 tot en met 2014 won het met die samenwerking twee Grands Prix, maar veel meer dan dat bleek er niet in te zitten. Ook Caterham werd nog ondersteund met motoren van Renault, maar dat team bleek vooral achterin het veld te rijden. In 2012 en 2013 maakte ook Williams nog voor de tweede keer gebruik van motoren van Renault, maar dit keer was het succes er niet. Vervolgens was er in 2014 en 2015 nog een samenwerking met Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull - waar Renault toen nog mee samenwerkte - met wat meer succes dan bij Lotus en Caterham.

Renault voor derde keer met eigen team in F1

Nadat het de eerste keer geen groot succes was en de tweede keer er twee keer een kampioenschap bij de coureurs en constructeurs werd gewonnen, was het in 2016 tijd voor de derde periode met Renault als team in F1. Het bleek de minste periode van Renault in F1 te zijn. Het begon in 2016 met een negende plaats bij de constructeurs, waarna het langzaam maar zeker wat beter werd. In 2017, 2018, 2019 en 2020 werd het team zesde, vierde, vijfde en vijfde bij de constructeurs. Dit zou een plek zijn waar het team langzaam maar zeker aan begon te wennen.

In deze periode was er ook nog de samenwerking met McLaren, dat van 2018 tot en met 2020 zonder al te veel succes de motoren van het Franse merk gebruikte. Het was een samenwerking waar allebei de partijen niet al te tevreden op terug zullen blikken.

In 2021 ging het team, wel onder de naam Alpine, door in F1 en sloot het het oude tijdperk in F1 af met een vijfde plaats bij de constructeurs. Vanaf het nieuwe tijdperk, in 2022, ging het met de in 2021 teruggekeerde Alonso vol goede moed beginnen. Er veranderde echter vrij weinig. Alpine werd vierde in 2022 bij de constructeurs, terwijl het in 2023 zesde werd en eigenlijk alleen maar achteruit bleek te gaan. In 2024 begon het team ook dramatisch, maar werd het stukje bij beetje wat competitiever. Momenteel staat Alpine echter op een pijnlijke negende plaats bij de constructeurs met dertien punten. Veel hoger dan een zevende plaats lijkt er niet in te zitten dit seizoen.

Conclusie

Renault gaat dus voor de vierde keer een periode in waarin het niet als team of leverancier actief zal zijn in F1. De drie periodes als team in F1 waren, in twee van de drie gevallen, geen groot succes. Alleen de tweede periode was met twee wereldkampioenschappen bij de coureurs en constructeurs productief. Ook wat betreft het leveren van motoren aan andere teams schoot Renault vaker mis dan raak. Vooral de samenwerking met Williams en Red Bull bleek echter enorm vruchtbaar te zijn, met meerdere kampioenschappen bij de coureurs en constructeurs. De kans dat Renault nog eens terug gaat komen, als team of als leverancier, lijkt vrij groot. Dat heeft de geschiedenis ons inmiddels wel geleerd.

