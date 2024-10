Hoewel er vaak een taboe heerst aan het openlijk praten over mentale problemen, vond Lewis Hamilton recent in een uitgebreid interview in The Times toch de moed om die actie te ondernemen. In zijn thuisland is men lyrisch over de actie van de zevenvoudig wereldkampioen.

Elke Formule 1-coureur, dan wel topsporter, deelt een gemeenschappelijke eigenschap: een onstilbare drang naar perfectie. Men streeft niet alleen naar het bereiken van de snelste rondetijden en meeste overwinningen, maar wil ook voortdurend de eigen grenzen verleggen. Deze zoektocht naar perfectie kan zowel motiverend als uitdagend zijn. De constante drive om beter te worden kan leiden tot intense focus en toewijding, maar kan ook grote mentale druk en zelfkritiek met zich meebrengen. In het verleden zorgde dit vaak voor lastige mentale situaties bij coureurs.

Afgelopen week liep Hamilton leeg over zijn mentale gevechten uit zijn jeugd: "Toen ik twintig was, had ik hele lastige fases. Eerlijk gezegd heb ik bijna heel mijn leven problemen gehad met mijn mentale gezondheid. Depressie. Vanaf een hele jonge leeftijd, ik was denk ik dertien, kende ik de druk van het racen en had ik het lastig op school. Ik werd gepest en had niemand om tegen te praten. "Ik heb jaren geleden met een vrouw gesproken, maar dat hielp niet echt. Hopelijk vind ik iemand uiteindelijk. Uiteindelijk leer je wat je mee heb gekregen van je ouders, zie je de patronen en snap je hoe je reageert op dingen en ze kan veranderen. Waar ik in het verleden boos om werd, maakt me nu niet meer kwaad. Ik ben nu veel geraffineerder", zo zei hij onder meer.

Blijdschap om Hamilton

De openlijke woorden van Hamilton zorgen in zijn thuisland voor applaus Joe Levenson, hoofd van de media-afdeling van de Britse mentale gezondheidsorganisatie Mind, looft de actie van de Mercedes-rijder: "We zijn dankbaar dat Lewis Hamilton zo open is over zijn ervaringen met depressies en de impact van jarenlang racisme in zijn leven", vertelt hij tegenover Motorsport.com. "Je uitspreken en erover praten kan het dit soort gesprekken normaliseren en het stigma dat op de mentale gezondheid ligt weghalen. Bij 'Mind' weten we dat het belangrijk is dat publieke figuren zich uitspreken. Dat heeft vaak een krachtige impact. Uit ons onderzoek kwam dat één op de vijf mensen die vechten met mentale problemen het gesprek aangaan als ze weten dat een beroemdheid of iemand uit het publieke leven een eigen verhaal vertelt."

