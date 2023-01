Brian Van Hinthum

Sebastian Vettel is inmiddels volwaardig pensionaris en de viervoudig wereldkampioen is dus volop aan het genieten van zijn leven buiten de Formule 1. Hoewel hij dus niet meer in de koningsklasse actief zal zijn, hint hij inmiddels al wél weer naar een mogelijke comeback in de autosport.

Sebastian Vettel heeft na Abu Dhabi zijn Formule 1-helm aan de wilgen gehangen. De Duitse coureur kan buigen over een imposante loopbaan en kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van zijn geliefde Formule 1. Vettel wist maar liefst vier keer op rij het wereldkampioenschap te winnen van 2010 tot en met 2013. De laatste jaren zat Vettel, bekend om zijn vele actief voor het verbeteren van het milieu, met zichzelf in de spagaat dat hij actief was in één van de meest vervuilende sporten ter wereld. Na zijn periode bij Aston Martin vond de Duitser het welletjes geweest.

Andere dingen

Inmiddels is de man uit Heppenheim dus aan het genieten van zijn pensioen, al hoeven we er niet vanuit te gaan dat we hem nooit meer terug gaan zien in een racewagen. Vettel vertelt wat hij van plan is met zijn vrijgekomen tijd te doen. "Je kijkt natuurlijk naar andere dingen. Ik weet het nog niet, is het antwoord. Ik denk dat ik best wel uitkijk naar het idee dat er niks is. Dan ga ik kijken wat dat met mij doet. Er zijn nog zat andere dingen die ik in mijn hoofd heb. Andere interesses en ideeën buiten het racen om", vertelt hij aan Formula 1. "Het is natuurlijk lastig om te zeggen dat ik het niet ga missen. Hoeveel ik dat ga doen, moeten we nog zien."

Rally?

De Duitser krijgt de vraag of we hem op een dag misschien wel terug gaan zien in een rallywagen. "Om één of andere reden heb ik rally altijd heel leuk gevonden. Maar ik kan wel zien dat het een grote uitdaging is. Het is zo anders dan wat wij gewend zijn om te doen in het - laat ik het zo zeggen - klassieke circuitracen. Ik weet het dus nog niet, we zullen zien." Vettel wil in ieder geval meer van zijn leven genieten. "Ik zie het als een kans om meer over mezelf te leren en mezelf in een positie te brengen waar ik nog niet in heb gezeten. Op een gegeven moment weten we hoe het werkt en kunnen we het, ik wil het eigenlijk niet zeggen, slapend doen. Maar dat is arrogant. Maar je doet het wel op je routine en ervaring."

