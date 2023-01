Brian Van Hinthum

De Miami International Autodrome, thuishaven van de Grand Prix van Miami, gaat voor de tweede editie het komende seizoen op de schop. De paddock voor de teams wordt wel verplaatst naar een hele unieke nieuwe plek en ook het asfalt van het circuit wordt onder handen genomen.

Na lang proberen wist de Grand Prix van Miami uiteindelijk een contract van tien jaar in de wacht te slepen voor de Formule 1. Wegens de steeds groter wordende populariteit van de koningsklasse probeert de Formule 1 onder de vleugels van het Amerikaanse Liberty Media steeds meer voet aan Amerikaanse bodem te krijgen. Het resulteerde in 2022 in een uiterst geslaagde eerste editie van de tweede Amerikaanse Grand Prix op en rondom het Hard Rock Stadium. Toch sluit de organisatie de ogen niet en wordt er voor komende editie weer hard gewerkt aan verbeteringen.

Nieuwe paddock

Voor de volgende editie, die van 5 tot 7 mei 2023 plaats gaat vinden, wordt in ieder geval de paddock verplaatst naar een wel heel unieke locatie. Het 'dorp' voor de teams, waar ook de motorhomes staan, wordt komende editie namelijk binnen het Hard Rock Stadium zelf opgebouwd. Het moet ervoor zorgen dat er meer ruimte ontstaat op de plek waar in eerste instantie de paddock werd opgebouwd in 2022.

Opnieuw asfalteren

Qua circuit zelf wordt er ook een verandering aangekondigd door de Formule 1. Het asfalt van de baan rondom het Hard Rock Stadium wordt namelijk opnieuw geasfalteerd door Herman Tilke zijn bedrijf, Tilke Engineers & Architects. Het doel hiervan is dat er meer gevechten op de baan moeten ontstaan, meer inhaalmogelijkheden zijn en dat het spektakel tijdens de Grand Prix vergroot wordt. Max Verstappen zal in ieder geval op jacht gaan naar zijn tweede scalp in Florida. Hij won de eerste editie in 2022.

