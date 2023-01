Vincent Bruins

Vandaag werd de twaalfde etappe van de 2023-editie van de Dakar Rally verreden in Saudi-Arabië. Sébastien Loeb, die een slechte eerste week meemaakte, pakte zijn vijfde etappezege op rij, terwijl Nasser Al-Attiyah zijn leiding uitbreidt. Bij de motoren blijft de top drie binnen drie minuten. Technische problemen gooien roet in het eten voor Martin van den Brink die de eerste plek in het klassement voor de vrachtwagens moet afstaan aan landgenoot Janus van Kasteren.

Motoren

José Ignacio Cornejo pakte zijn eerste etappezege van dit jaar op zijn Honda met een tijd van iets onder de twee uur, 49 seconden sneller dan de Gas Gas van Daniel Sanders. Toby Price werd derde en pakt de leiding in het klassement af van Skyler Howes die het moest doen met P6 vandaag. Het gat tussen de KTM en de Husqvarna is slechts 28 seconden. Kevin Benavides finishte in de top vijf en heeft een achterstand van twee minuten en 40 seconden op zijn teamgenoot. Debutant Rodolphe de Palmas moest opgeven, toen zijn Nomade Racing-KTM in rook opging.

Auto's

Sébastien Loeb zegeviert voor de vijfde etappe op rij in zijn Prodrive Hunter van Bahrain Raid Xtreme. Hij evenaart daarmee het record van Ari Vatanen uit 1989. Loeb schuift op naar de tweede plaats in het klassement, maar door een tegenvallende eerste week van de Fransman heeft Nasser Al-Attiyah nog altijd een voorsprong van 97 minuten. De Toyota-coureur uit Qatar heeft zijn leiding zelfs weten uit te breiden, omdat Lucas Moraes vandaag acht minuten verloor en als tiende aan de finish kwam. Tussen Loeb en Al-Attiyah werd de Audi van Mattias Ekström tweede.

Trucks

Martin van den Brink maakte een teleurstellende dag mee in de duinen. Zijn Iveco PowerStar stuitte op versnellingsbakproblemen en daarom verloor hij bijna 32 minuten. De Rooy-teamgenoot Janus van Kasteren reed vlekkeloos naar een derde etappezege van 2023. Het gat is gegroeid van één naar 33 minuten. Martins zoon Mitchel kwam als tweede over de finish vandaag en blijft vierde in het klassement. Ben van de Laar was ook snel en werd vijfde, een positie achter Martin Macík.

