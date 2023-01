Vincent Bruins

Adrian Newey vertelt over zijn samenwerking met Sebastian Vettel die met Red Bull Racing vier wereldkampioenschappen binnensleepte van 2010 tot en met 2013. De technisch directeur van de Oostenrijkse renstal neemt daarbij de Grand Prix van Canada in 2011 als voorbeeld.

De Formule 1-race op Circuit Gilles Villeneuve werd twaalf jaar geleden in harde regen verreden. Vettel pakte de pole positie en zou tot aan de slotfase alleen eventjes de leiding afstaan aan Felipe Massa tijdens een pit stop-fase. Achter hem maakte McLaren-coureur Jenson Button van alles mee: hij crashte samen met teamgenoot Lewis Hamilton, hij kegelde de Ferrari van Fernando Alonso uit de Canadese Grand Prix, maar steeds krabbelde hij zich weer terug naar voren en profiteerde laat in de race van een gevecht tussen Mark Webber en Michael Schumacher om de tweede positie te pakken. Button, op de nieuwste bandjes in het veld, wist het gat naar Vettel dicht te rijden en de laatstgenoemde maakte een foutje, toen hij de druk voelde. Button ging voorbij aan de Duitser en won na maar liefst zes pit stops te hebben gemaakt wat nog steeds als record staat.

Zelden dezelfde fout twee keer

"Hij was erg methodisch in zijn aanpak," begon Newey in de podcast Talking Bull. "Hij zette heel veel druk op zichzelf. Als hij een fout maakte, dan wilde hij begrijpen hoe hij die fout had gemaakt en wat hij beter had kunnen doen. Hij maakte zelden dezelfde fout twee keer. Ik herinner me nog de race in Montreal waar halverwege de rode vlag werd getoond, dat hij daar dominant was, maar dat er een sprint van vijf rondes naar de finish was en hij werd tweede, toen hij werd verslagen door Jenson." Vettel kwam in de laatste ronde met een achterwiel op een natte lijn terecht bij het aanremmen voor bocht zes en spinde daardoor bijna. "Hij was er echt kapot van, omdat hij het gevoel had dat hij niet zo goed mogelijk had gereden en vervolgens had verloren wat een dominante overwinning had moeten zijn. Iedereen om hem heen was de computers en alle dingen op de werkplekken van de engineers aan het opruimen, terwijl hij gewoon bleef zitten om alle data door te nemen met zijn engineer, de televisiebeelden te bekijken en dat soort dingen. Hij moest en zou begrijpen wat hij beter moest doen, als dezelfde situatie weer aan het licht zou komen. Ik denk dat die toewijding ontzettend goed was voor het hele team. Dat betekende dat het team vaak bereid was om een tandje bij te zetten, omdat ze zagen hoe hard hij werkte en hoe toegewijd hij was."

