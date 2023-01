Brian Van Hinthum

Sebastian Vettel en Lewis Hamilton vochten door de jaren heen de nodige intense gevechten uit op de baan. Inmiddels heeft eerstgenoemde coureur zijn helm aan de wilgen gehangen en kan er teruggekeken worden op een geweldige rivaliteit, waaruit een mooie vriendschap tussen de twee is ontstaan. Vettel benoemt een opvallend moment waardoor de twee dichter bij elkaar kwamen.

Sebastian Vettel heeft na Abu Dhabi zijn Formule 1-helm aan de wilgen gehangen. De Duitse coureur kan buigen over een imposante loopbaan en kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van zijn geliefde Formule 1. Door de jaren heen voerde de Duitser ook de nodige intense gevechten uit met Hamilton. Vooral in zijn Ferrari-jaren probeerde de man uit Heppenheim het vuur aan de schenen te leggen bij de Brit en dat zorgde er ook meermaals voor dat het misging tussen het tweetal.

Uiteindelijk heeft de Duitser alsnog een hoop respect afgedwongen bij de Mercedes-coureur, zo blijkt. Hamilton organiseerde in Abu Dhabi bijvoorbeeld een feestje om Vettel nog één maal in het zonnetje te zetten met een afscheidsdiner. Door de jaren heen zijn beide heren ook volop naast de baan bezig geweest om zich te laten gelden voor politieke zaken en dat schepte een band. Uiteindelijk is het juist één van de meest beladen momenten tussen het tweetal dat ervoor gezorgd heeft dat ze dichter naar elkaar toegegroeid zijn: de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2017, toen Vettel doelbewust op Hamilton inreed nadat hij naar eigen zeggen een brake-test kreeg achter de safety car.

De Duitser legt het in de Beyond de Grid-podcast uit: "Ik was enorm van streek. De dingen vielen niet mijn kant op en ik was van streek. Misschien nam de emotie het te erg over. Dat was achteraf wel een sleutelmoment. Het had een groter gat tussen ons kunnen veroorzaken maar uiteindelijk bracht het ons meer samen. Ik reflecteerde en dacht na over wat er gebeurd was. Hoe erg ik op dat moment ook het gevoel had dat het niet eerlijk was en hem dat duidelijk wilde maken, was het de verkeerde vorm van communiceren. Het was niet goed en onsportief. Dat gaf ik na afloop toe en we hadden samen een gesprek. Sinds dan moment werden we hechter", besluit hij.

