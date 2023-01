Brian Van Hinthum

Het team van Ferrari kende ondanks de auto die op het begin van het seizoen de snelste van de grid leek een lastig en teleurstellend seizoen in de Formule 1. In 2023 kan het met Fred Vasseur aan het roer allemaal weer zomaar anders zijn en David Coulthard denkt zelfs dat de Italianen weer volop mee gaan doen om de wereldtitels.

Het is niet het seizoen geworden waar Ferrari op had gehoopt. Men leek in Maranello de nieuwe reglementen perfect geïnterpreteerd te hebben en de F1-75 leek een uitstekende machine. In het begin van het seizoen beschikte men overduidelijk over de snelste auto op de grid. Toch kwamen er betrouwbaarheidsproblemen om de hoek kijken, zowel met de auto als aan de pitmuur. Uiteindelijk raakte men zelfs nog in gevecht met Mercedes, in plaats van dat ze daadwerkelijk Red Bull het vuur aan de schenen wisten te leggen.

Snellere auto

Voor het volgende seizoen wordt er vaak in de media alleen rekening gehouden met Max Verstappen en wellicht de aansluiting van Mercedes, maar volgens Coulthard zou het dom zijn om de Italianen niet mee te rekenen. "Ik geloof in Ferrari. Niet in de mystiek, maar in de rondetijden. Ze waren wereldkampioen kwalificeren in 2022 en hun auto was exceptioneel. Charles was voor een groot deel van het jaar de snelste coureur en ik heb het gevoel dat de auto richting het einde van het jaar beter werd", vertelt hij tegenover Mirror Sport.

Sainz en Leclerc

De oud-coureur die zelf actief was voor Red Bull denkt daarnaast dat de Italianen over nóg een geheim wapen beschikken: het uitzonderlijk goede rijdersduo dat voor Ferrari rijdt. "Ik geloof in de coureurs en dat zij het juiste talent binnen het team hebben om de problemen die ze hebben op te lossen. Ze hebben een razendsnelle raceauto en twee zeer snelle en gemotiveerde coureurs", besluit de analist.

