Stéphane Kox stopt als pitreporter bij de Formule 1. Ze heeft besloten haar contract niet te verlengen en vertrekt bij Viaplay, meldt De Telegraaf.

Kox laat weten dat ze zich toch liever concentreert op haar rechtenstudie. Ze heeft zelf besloten om haar contract met de streamingsdienst die sinds afgelopen seizoen de tv-rechten voor de Formule 1 in handen heeft in Nederland, niet te verlengen. Ze blijft nog wel actief in de autosport als coureur. Zo reed ze vorige maand nog in de Gulf 12 Hours samen met vader Peter en komt ze over twee weken weer in actie in de 24 Uur van Dubai.

Plezier en veel geleerd

"Ik heb het met veel plezier gedaan, met een superleuke groep mensen en ook heel veel geleerd," aldus de 29-jarige. "Toen ik ruim een jaar geleden werd benaderd door Viaplay kwam het echt als een verrassing. Ik was toen net met mijn master in rechten begonnen en racete zelf nog. Hoe leuk het afgelopen jaar ook was, heb ik gemerkt dat mijn ambitie toch ligt bij die rechtenstudie en het racen. Daar wil ik me weer op gaan focussen. Ik vind het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven, zoals ik dat ook tijdens mijn televisiewerk heb proberen te doen." Viaplay heeft nog niet bekendgemaakt door wie Kox vervangen zal worden.

