Vincent Bruins

Zondag 1 januari 2023 14:18 - Laatste update: 14:18

Nyck de Vries gaat dit jaar aan de slag bij AlphaTauri en begint dan aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nederlander legt uit waarom hij de droom om in de koningsklasse te racen nooit heeft opgegeven.

De Vries zette in 2022 een record neer: hij kwam voor de meeste verschillende teams in één seizoen in actie. Hij nam deel aan vrije trainingen voor Mercedes, Aston Martin en Williams, voordat hij zijn debuut maakte in een Grand Prix bij het laatstgenoemde team, toen hij moest invallen voor de zieke Alex Albon in Italië. Ook testte hij voor Alpine op de Hungaroring in september. Hij deed daarna de Young Driver Test voor AlphaTauri in de dagen na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Daarnaast stond hij klaar bij McLaren om Lando Norris te vervangen in São Paulo.

Zo dichtbij, maar zo ver weg

"Er waren meer momenten dat ik dacht dat het nooit zou gaan gebeuren dan dat het wel zou gaan gebeuren," begon de in Uitwellingerga-geboren coureur in een interview met DAY1. "Het is niet dat ik heel veel frustratie had en dat is ook de reden geweest waarom ik dit altijd met heel veel plezier en motivatie allemaal kon doen, omdat ik heel erg blij was met wat ik wel had. Anderzijds als je dan als reserverijder bij de Formule 1-weekenden aanwezig bent en het is continue in je face, dan proef je het, dan ben je zo dichtbij, maar zo ver weg. Ik heb wel eens dagen gehad dat ik dacht: "Dit gaat hem niet worden. Hoe ga ik dit fiksen?" Diep van binnen hield ik altijd een bepaald geloof, ondanks dat ik vier keer ben afgewezen afgelopen jaar."

Afgewezen

"Nadat ik de Formule 2 had gewonnen, was er natuurlijk geen plek voor mij in de Formule 1. Dat is al een soort van afwijzing," ging De Vries die volgende maand 28 wordt, verder. "In 2021 wist ik het Formule E-wereldkampioenschap te winnen en toen waren we heel dichtbij, maar toen lukte het ook niet. Afgelopen seizoen waren er wel twee, drie momenten dat we in gesprek waren, dat er contacten werden gewisseld en er echt serieus over de toekomst werd gesproken en iedere keer moest er een antwoord komen, omdat ik ook andere verplichtingen had buiten de Formule 1. Dat kleine beetje hoop en geloof was voldoende om de drive te blijven behouden en niet op te geven."

