Zondag 1 januari 2023 10:51 - Laatste update: 10:56

Lewis Hamilton heeft op Instagram zijn beste momenten van 2022 gedeeld. Qua resultaten in de Formule 1 was het een teleurstellend jaar voor de Brit die voor het eerst een seizoen zonder overwinning voltooide, maar hij gaat vol goede moed 2023 in.

Hamilton was vanaf het begin van het hybride-tijdperk oppermachtig en de twee seizoenen voor 2022 waarin hij de titel verloor, was hij nog wel een kampioenschapskandidaat tot en met de laatste race. Vorig jaar won de Brit echter geen enkele Grand Prix voor het eerst in zijn carriĆØre en hij wist ook niet in de top vijf van de puntenstand te komen. Vooral in de eerste helft van het seizoen was zijn Mercedes W13 niet vooruit te branden door onder andere het porpoising. Naast de baan was het wel een bijzonder jaar voor de Brit.

Goede blijven herinneren

"Er was zoveel om te vieren dit jaar," vertelde de zevenvoudig wereldkampioen. "Het is makkelijk om te focussen op het negatieve, maar we moeten het goede blijven herinneren, en er zijn zoveel goede dingen gebeurd. Dit was het jaar dat ik eindelijk door Afrika heb gereisd en ik heb zoveel schoonheid gezien dat het bijna overweldigend was. Dit was het jaar dat +44 [kledinglijn] is ontstaan. Het jaar dat [hond] Roscoe tien jaar is geworden! Het is zo belangrijk om naar het licht te kijken en openheid te omarmen en om te ontspannen. Laten we ons medeleven tonen aan onszelf, aan anderen, aan onze wereld. Ik wil iedereen bedanken voor de liefde, energie en passie in 2022. Ik ben trots op ons allemaal en ik duim voor ons allen om in 2023 succes te boeken."

