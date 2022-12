Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Mercedes-baas Norbert Haug, heeft de Duitse fan het aan zichzelf te danken, dat de Grand Prix van Duitsland tegenwoordig niet meer op de kalender staat. Het land was lange tijd vertegenwoordigd in de Formule 1 en hoewel er in 2020 op de Nürburgring werd geracet, is de officiële Grand Prix van het land, al drie jaar niet meer verreden.

Duitsland is een enorm groot autoland en was in het verleden prominent aanwezig in de koningsklasse. Ook diverse coureurs uit het land hebben furore weten te maken in de sport. Met namen als Michael Schumacher, Sebastian Vettel, maar ook Nico Rosberg, kan het land dan ook trots terugkijken op het stempel dat het in de Formule 1 heeft achtergelaten. Daarnaast is Mercedes nog altijd actief in de sport. Haug, die zijn hoogtijdagen in de sport kende toen Mercedes de motorleverancier van McLaren was begin 2000, wijst bij RND naar de oorzaken van het verlies van de Duitse Grand Prix.

'Tragedie'

"In Duitsland is de Formule 1 getransformeerd tot een tragedie waar elke autosportliefhebber zich alleen maar voor kan schamen. Tussen 1994 en 2016 waren er aan de lopende band Duitse wereldkampioenen, zeven titels van Michael Schumacher, vier op een rij van Sebastian Vettel en uiteindelijk de laatste tot nu toe van Nico Rosberg in 2016", zo wijst hij naar de prestaties van zijn landgenoten in de sport.

Mick Schumacher & Nico Hülkenberg

Kijkcijfers lopen terug

Zoals in Nederland de opkomst van Max Verstappen voor een opleving van de populariteit van de sport heeft gezorgd, zo was dat in het verleden ook met Schumacher. De sport is wereldwijd aan het groeien, maar in Duitsland lopen juist de kijkcijfers terug. "Tientallen jaren lang waren er zelfs twee Formule 1-races per jaar in Duitsland, voor volle gelederen en meer dan 100.000 toeschouwers. Op RTL keken 12 miljoen mensen, in plaats van drie miljoen nu", aldus Haug. Met het vertrek van Vettel, en Mick Schumacher die aankomend jaar als reservecoureur van Mercedes door het leven gaat, ligt de trots van het land volgend jaar op de schouders van Nico Hülkenberg.

