Max Verstappen heeft in 2021 natuurlijk een intens en ongekend jaar achter de rug gehad in de Formule 1, waarbij hij ook online en in de media regelmatig te maken kreeg met de nodige negatieve reacties. Vader Jos Verstappen onthult hoe de inmiddels tweevoudig wereldkampioen omgaat met dergelijke situaties.

Het seizoen van 2021 was natuurlijk een jaar om niet snel meer te vergeten. Eigenlijk het hele seizoen gingen Verstappen en Lewis Hamilton nek aan nek om de felbegeerde wereldtitel, waarbij het uiteindelijk dus de Nederlander was die knap aan het langste eind trok. De weg er naartoe kende de nodige hobbels en na de nodige controversiƫle races en acties kreeg de geboren Limburg ook de nodige kritieken te verwerken, vaak uit Britse hoek.

Nonchalante houding

Vader Jos krijgt in Formule 1 MAGAZINE de vraag of de af en toe toch wat nonchalante houding vroeger van zijn zoon een puntje van zorgen is. ā€œDat is -ie nog steeds. Maar dat is ook wel weer zijn kracht. Ik heb daar vroeger veel over nagedacht en maakte me zorgen of hij er genoeg achteraan zat, zeg maar. Zoals ik het deed. Ik was altijd met de sport bezig, wilde weten wat er speelde, wat er binnen de fabriek gebeurdeā€¦ Max heeft dat minder. Maar dat is ook weer zijn kracht, om er zo relaxt in te staan. Hij maakt zich nergens druk om. Eigenlijk op alle gebieden, is timide.ā€

Negatieve reacties

Door die houding van Verstappen denkt Verstappen senior dat hij in 2021 ook makkelijk door alle lastige momenten heen kwam. ā€œHoe hij met sommige dingen omgingā€¦ Er was soms op sociale media een bepaald negativisme, daar kon hij makkelijk mee omgaan en ook van tafel vegen. En laten we eerlijk zijn, dat moet soms ook. De Formule 1 is qua media toch wel een beetje een Engels georiĆ«nteerde sport. Die staan toch achter de Engelse rijders, daar moet je je soms wel tegen verdedigen. Ik denk dat Max dat op een hele mooie manier doet. Hij laat het lekker links liggen, trekt zich er weinig van aan.ā€

